"Mannschaft der Saison": Jetzt abstimmen

Die sportlichen Entscheidungen in der 3. Liga sind gefallen. Während der BFC Dynamo und der VfB Oldenburg morgen (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport sowie im Livestream beim NDR und rbb) in den Aufstieg-Playoffs um den letzten freien Startplatz für die kommende Spielzeit 2022/2023 kämpfen, steht auf dem Instagram-Kanal der 3. Liga die nächste Wahl an: Gesucht wird die Mannschaft der Saison 2021/2022.

Nachdem eine Expertenjury die Vorauswahl getroffen hat, sind nun erstmals die Fans der 3. Liga gefragt: Welche Spieler haben überzeugt und schaffen es in die Saisonauswahl?

Atik als Spieler der Saison gesetzt

Baris Atik vom 1. FC Magdeburg, der von den Kapitänen, Trainern und Fans der Drittligisten bereits zum Spieler der Saison gewählt worden ist, hat seinen Platz im Team der Saison dabei sicher und ist gesetzt. Pro Tag wird ab heute ein Mannschaftsteil in der Instagram-Story des 3. Liga-Kanals zur Wahl gestellt. Die jeweiligen Spieler, die pro Position die meisten Stimmen erhalten, werden ins Team der Saison aufgenommen.

Bereits in der vergangen Spielzeit gab es eine Mannschaft der Saison in der 3. Liga. Damals hatten die Trainer und Kapitäne der Drittligisten die Vorauswahl getroffen, die so eindeutig ausfiel, dass kein Fanvoting mehr notwendig war.

Die Mannschaft der Saison 2020/2021

Tor: Markus Kolke (F.C. Hansa Rostock)

Abwehr: Phillipp Steinhart (1860 München), Björn Paulsen (FC Ingolstadt), Markus Schwabl (SpVgg Unterhaching)

Mittelfeld zentral: Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg), Richard Neudecker (1860 München)

Außenbahn: Nicklas Shipnoski (1. FC Saarbrücken), Morris Schröter (FSV Zwickau)

Angriff: Sercan Sararer (Türkgücü München), Sascha Mölders (1860 München), Aygün Yildirim (SC Verl)

[dfb]