Mandy Islacker wechselt zum 1. FC Köln

Mandy Islacker wechselt zur kommenden Saison innerhalb der FLYERALARM Frauen-Bundesliga vom FC Bayern München zum 1. FC Köln. Die 31 Jahre alte Stürmerin unterschreibt beim FC einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

"Ich freue mich sehr darauf, ab Sommer ein Teil des 1. FC Köln zu sein", sagt Islacker. "Die Gespräche mit den FC-Verantwortlichen haben mich absolut überzeugt, dass hier in Zukunft der Frauenfußball sehr professionell weiter aufgebaut wird."

Islacker gewann 2015 mit dem 1. FFC Frankfurt die Champions League und wurde zweimal Torschützenkönigin der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. In 238 Spielen in der höchsten deutschen Spielklasse erzielte sie 130 Treffer. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde sie 2016 Olympiasiegerin. Islacker bestritt 25 Spiele für die Auswahl der DFB-Frauen, in denen sie fünf Treffer erzielte.

[dfb]