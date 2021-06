Mandelentzündung: Leupolz muss abreisen

Melanie Leupolz muss ihre Teilnahme an den Länderspielen der Frauen-Nationalmannschaft am Donnerstag, 10. Juni (ab 21.10 Uhr, live auf sportschau.de), in Straßburg gegen Frankreich und am Dienstag, 15. Juni (ab 15 Uhr, live im ZDF), in Offenbach gegen Chile absagen.

Bei der Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea wurde bei der medizinischen Eingangsuntersuchung am Montag im Mannschaftshotel in Gravenbruch eine Mandelentzündung diagnostiziert. Die 27-Jährige reiste noch am Abend ab. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete auf eine Nachnominierung.