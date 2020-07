Manager*innen tagen virtuell - Voss-Tecklenburg zu Gast

Organisieren, diskutieren, motivieren: Im Rahmen der heutigen Videositzung der Managertagung der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wurden nicht nur zahlreiche wichtige Themen rund um den Saisonstart Anfang September besprochen. Ein Gast nutzte die Gelegenheit auch, um einfach mal "Danke" zu sagen: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg drückte - gemeinsam mit ihrer Assistentin Britta Carlson - zum einen ihre Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Vereinsvertreter*innen in diesen schwierigen Zeiten aus. Zum anderen blickte die Bundestrainerin auf den Restart der Länderspiel-Phase voraus.

"Ich möchte mich in dieser Runde bei allen bedanken, für das was in den vergangenen Monaten geleistet wurde", betonte Voss-Tecklenburg. "Das war nicht selbstverständlich. Die Vereine standen und stehen vor großen Herausforderungen. Es war extrem wichtig, dass alle die Bereitschaft hatten, diese Herausforderungen anzunehmen. Da es sich in der Krise auch zeigt, woran es noch zu arbeiten gilt, ist es genauso wichtig, diese Dinge anzugehen und weiterzuentwickeln. Wir sollten deshalb nicht fragen, was geht nicht, sondern was können wir noch tun, um besser zu werden."

Straffes Programm bei Videositzung

Neben den Planungen der Nationalmannschaft, die ihre Qualifikation für die EM 2022 Mitte September fortsetzt, standen vor allem Fragen zur Organisation und Durchführung des Sonderspielbetriebs in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga im Mittelpunkt. Dabei wurden Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, Lösungswege erörtert und Handlungsempfehlungen besprochen.

Zudem stand das Thema TV-Kooperationen, Kommunikation und PR sowie 50 Jahre Frauenfußball auf der Agenda der Tagung, in dessen Rahmen die beiden Aufsteiger vom SV Werder Bremen und dem SV Meppen herzlich begrüßt wurden.

Ratzeburg: "Wir können stolz sein"

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg sagte: "Die Saison 2019/2020 hat uns sehr gefordert, mein Dank gilt allen, die daran mitgearbeitet haben. Wir - und vor allem Sie als Vereine - können stolz darauf sein, diese Herausforderungen gemeistert zu haben. Wir hoffen nun, auch einen guten Start zur neuen Saison zu schaffen."

Siggi Dietrich, Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen- und Mädchenfußball, der die Tagung leitete, führte aus: "Alle Vereine haben an einem Strang gezogen. Wir haben in dieser Phase große Verlässlichkeit und Professionalität gezeigt. Man hat uns weltweit um den Restart beneidet. Jetzt gilt es, den Weg für die neue Saison weiterzugehen."

Der 1. Spieltag der neuen Saison ist für das Wochenende des 4. bis 6. September geplant. Die Veröffentlichung der zeitgenauen Ansetzungen der Spiele folgt zeitnah.

