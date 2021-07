Manager*innen tagen - Dietrich kehrt nach Auszeit zurück

Vier Monate hatte er sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit genommen - nun ist er wieder zurück: Siggi Dietrich, Generalbevollmächtigter und Sportdirektor der Eintracht Frankfurt Frauen, ist wieder da. Und das pünktlich zu jenem Zeitpunkt, in dem die Vorbereitungen auf die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit der Manager*innentagung der Klubs am heutigen Donnerstag forciert werden.

"Nach intensiven Jahren war es wichtig, angemessen auf die Signale des Körpers zu reagieren und in einer konsequenten Pause Kraft zu tanken. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich wieder im Boot sein kann und mich sukzessive in die Realisierung der kommenden Herausforderungen einbringen kann", erklärt Dietrich. "Es ist klasse, dass in meiner Abwesenheit alle Prozesse auch mit Blick auf die neue Saison bestens weitergelaufen sind. Ein großes Dankeschön gilt den Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen, unserem Cheftrainer Niko Arnautis und ganz besonders Vorstandssprecher Axel Hellmann, der das Thema Profifrauenfußball bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG einmal mehr zur Chefsache gemacht hat."

Sukzessive und Schritt für Schritt kehrt Dietrich nun wieder zurück, der auch als Vorsitzender des DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen eine wichtige Schnittstelle zwischen Vereinen und Verband besetzt. Bei der Manager*innentagung wird Dietrich wieder dabei sein, auch wenn die Leitung der Sitzung noch - wie zuletzt - Tobias Trittel vom VfL Wolfsburg vertretungsweise übernimmt.

Sichtbarkeit, Wahrnehmung und TV-Präsenz absolute Priothemen

Eine ganze Reihe von Themen stehen dabei auf der Tagesordnung, unter anderem aus den Bereichen Marketing, Medien, Spielbetrieb und Schiedsrichter*innen. So werden beispielsweise die Inhalte und Abläufe des Ende Juli stattfindenden Media-Days besprochen, die DFB-Strategie 2027 Frauen im Fußball thematisiert, aktuelle Punkte aus den Bereichen Medienrechte, Partnermanagement sowie das Zulassungsverfahren und die Einführung innovativer Spieltagsformate diskutiert.

Auf der Weiterentwicklung der Liga liegt dabei in allen Themenbereichen ein besonderer Fokus. Siggi Dietrich betont: "Die wichtigste Herausforderung für die Vereine ist die wettbewerbsorientierte Entwicklung unserer Liga - vor allem auch mit Blick auf die anderen europäischen Spielklassen. Deshalb zählen für uns die Themen Sichtbarkeit, Wahrnehmung und TV-Präsenz weiterhin zu den absoluten Priothemen, an denen wir gemeinsam arbeiten."

Die Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga beginnt am 27. August.

