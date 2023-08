"Management im Profifußball": Teilnehmende stehen fest

Der vierte Jahrgang des Zertifikatsprogramms "Management im Profifußball" startet Anfang Oktober – das Feld der Teilnehmer*innen ist komplett. 18 angehende Führungskräfte im sportlichen Bereich werden das etwa 18-monatige Programm absolvieren, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFL Deutsche Fußball Liga vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben.

Ziel des Lehrgangs ist es, Sportverantwortliche vor allem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga sowie Google Pixel Frauen-Bundesliga bestmöglich auf ihre bevorstehenden Aufgaben als Entscheider*innen im Profifußball vorzubereiten. Das Programm vermittelt anwendungsorientiertes Wissen und soll dazu beitragen, dass Clubs eigene Mitarbeiter*innen an verantwortungsvolle Positionen heranführen. Die Teilnehmenden des Pilotjahrgangs haben im Mai 2022 ihre Zertifikate erhalten, der zweite Jahrgang im gleichen Monat des Jahres 2023. Bereits seit Oktober 2022 absolviert der dritte Jahrgang das Zertifikatsprogramm.

DFB-Akademie und DFL arbeiten eng zusammen

Das Zertifikatsprogramm unterteilt sich in drei Kompetenzbereiche: Bundesliga-Know-how, sportliches Know-how und Management Know-how. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Themenfelder wie Sportrecht, Lizenzierung, Kaderplanung, Finanzmanagement und Leadership. Das Programm findet weiterhin im Blended-Learning-Format statt, also einer Mischung aus Online-Phasen und Präsenztagen, an denen die Gruppe am DFB-Campus zusammenkommt.

Im Sinne der Karriereförderung von Frauen im Berufsfeld Fußball haben DFB und DFL auch für den vierten Jahrgang zwei Stipendienplätze explizit für Kandidatinnen eingerichtet und finanziert. Bei der Gestaltung des Lehrgangs arbeiten die DFB-Akademie und die DFL weiterhin eng zusammen. Ein Netzwerk an externen Expert*innen liefert zusätzlich eine optimale Verknüpfung zur Praxis.

Die Teilnehmenden des vierten Jahrgangs des Zertifikatsprogramms "Management im Profifußball"

Ronald Becht (ehemaliger Leiter Nachwuchsleistungszentrum), Daniel Beiderbeck (Borussia Dortmund, Referent des Sportdirektors/Leiter Projekte und Entwicklung Sport), Gonzalo Castro (früherer Profispieler), Matthieu Delpierre (VfB Stuttgart, Trainee & früherer Profispieler), Marco Engelhardt (SV Werder Bremen, Scout), Kevin Izzadeen (1. FC Köln, Leiter Fußballadministration Lizenz & Koordinator Fußballadministration), Nicole Kalemba (FC Ingolstadt 04, Abteilungsleitung Medien und Kommunikation & Stipendiatin), Vincent Keller (SC Freiburg, Leiter Scouting), Benjamin Kessel (Eintracht Braunschweig, Sportdirektor), Felix Krüger (RB Leipzig, Sportkoordinator), Kevin Meinhardt (F.C. Hansa Rostock, Leiter Kaderplanung/Scouting), Christoph Preuß (Eintracht Frankfurt, Leiter Lizenzabteilung), Michael Rensing (Fortuna Düsseldorf, Aufsichtsrat), Rachel Rinast (ehemalige Profispielerin & Stipendiatin), Sebastian Schachten (VfL Oldenburg, Sportlicher Leiter), Björn Schlicke (SpVgg Greuther Fürth, Sportlicher Leiter NLZ), Markus Thiele (SSV Ulm 1846, Geschäftsführer Sport & Vertrieb), Nils Weng (1.FC Heidenheim 1846, Organisatorischer Leiter NLZ)