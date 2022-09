"Management im Profifußball": Start des dritten Jahrgangs

Anfang Oktober startet der dritte Jahrgang des Zertifikatsprogramms "Management im Profifußball" - das Feld der Teilnehmer*innen ist komplett. 17 angehende Führungskräfte im sportlichen Bereich werden das etwa 18-monatige Programm absolvieren, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFL Deutsche Fußball Liga vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben.

Ziel ist es, Sportverantwortliche vor allem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga sowie FLYERALARM Frauen-Bundesliga bestmöglich auf ihre bevorstehenden Aufgaben als Entscheider*innen im Profifußball vorzubereiten. Das Programm vermittelt anwendungsorientiertes Wissen und soll dazu beitragen, dass Klubs eigene Mitarbeiter*innen an verantwortungsvolle Positionen heranführen. Die Teilnehmer*innen des Pilotjahrgangs haben im Mai 2022 ihre Abschlusszertifikate erhalten, der zweite Jahrgang ist im Oktober 2021 gestartet.

Erneut zwei Stipendien explizit für Kandidatinnen

Das Zertifikatsprogramm unterteilt sich in drei Kompetenzbereiche: Bundesliga-Know-how, sportliches Know-how und Management-Know-how. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Themenfelder wie Sportrecht, Lizenzierung, Kaderplanung, Finanzmanagement und Leadership. Das Programm findet auch künftig im Blended-Learning-Format statt, also einer Mischung aus Onlinephasen und Präsenztagen. Bei der Gestaltung und Organisation arbeiten DFL und DFB-Akademie weiterhin eng zusammen. Ein Netzwerk an externen Expert*innen liefert zusätzlich eine optimale Verknüpfung zur Praxis.

Auch für den dritten Jahrgang haben DFB und DFL im Sinne der Karriereförderung von Frauen im Berufsfeld Fußball wieder zwei Stipendienplätze explizit für Kandidatinnen eingerichtet, die von DFB und DFL finanziert werden. Darüber hinaus werden mit Vizeweltmeister Gerald Asamoah vom FC Schalke 04 und Weltmeister Roman Weidenfeller von Borussia Dortmund auch zwei frühere Nationalspieler zu den Teilnehmenden gehören.

Die Teilnehmer*innen des dritten Jahrgangs:

Gerald Asamoah (FC Schalke 04, Leiter Lizenzspielerabteilung), Lukas Berg (1. FC Köln, Administrativer Leiter Lizenzspielerabteilung), Matthias Borst (Hertha BSC, Leiter Spielkonzeption und Trainerentwicklung), Niko Bungert (1. FSV Mainz 05, Vereinsbotschafter), Daniela Danzeisen (Sport-Club Freiburg, Leitung Infrastruktur & Projekte), Sebastian Freis (Karlsruher SC, Leitung und Organisation Scouting Lizenzabteilung), Nadja Kischkat (Stipendiatin, Hamburger SV, Koordination Administration Sport), Tim Kister (SV Sandhausen, Trainee in der Geschäftsstelle), Kai Krüger (Wildcard, DFB, Leiter Stabstelle Sport), Peter Niemeyer (Wildcard, SC Preußen Münster, Geschäftsführer Sport), Boris Notzon (Wildcard, derzeit ohne Club, langjährige Erfahrung u.a. als Sportdirektor und Kaderplaner), Christina Pohlers-Saß (Stipendiatin, VfL Wolfsburg, Administrative Leiterin Frauen-Fußball), Nils Schmadtke (VfL Wolfsburg, Leiter Scouting), Chris Schmoldt (MSV Duisburg, Chefscout), Tim Steidten (Bayer 04 Leverkusen, Manager Sport & Kaderplaner), Robin Trost (SC Paderborn 07, Leiter Lizenzspielerabteilung), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund, Markenbotschafter)

[dfb/dfl]