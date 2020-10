"Management im Profifußball": Auftakt mit Kuntz und Niedzkowski

Auftakt in ein neues Kapitel. Gemeinsam haben DFB und DFL das Zertifikat "Management im Profifußball" gestartet. Umgesetzt wird es von der DFB-Akademie und der DFL. Am 12. Oktober fand die erste Online-Sitzung statt, am 19. und 20. Oktober kamen – nach negativem Covid-19-Test – die Teilnehmer erstmals physisch zusammen. Unter anderem stand das Rollenverständnis als Sportverantwortlicher auf dem Stundenplan.

Als Referent waren beispielsweise Daniel Niedzkowski, Leiter des Fußball-Lehrer-Lehrgangs, und Stefan Kuntz vor Ort. Der heutige Trainer der U 21-Nationalmannschaft arbeitete vor seiner Tätigkeit beim DFB unter anderem als Sportvorstand und teilte seine Erfahrungen zum Interaktionsfeld Trainer/Sportdirektor. Zudem war Jonas Boldt, aktuell Sportvorstand beim Hamburger SV, via Videoschalte zu Gast. Die DFB-Akademie wird in allen Modulen exzellente Referenten aus dem Sport- und Business-Umfeld einsetzen, um den zukünftigen Sportverantwortlichen eine bestmögliche Weiterbildung zu bieten. In den nächsten Wochen werden die Teilnehmer berufsbegleitend im digitalen Campus der DFB-Akademie arbeiten, bevor sie anschließend ab Mitte Dezember in das zweite Modul gehen und Mitte Januar die zweite Präsenzphase absolvieren.

[dfb]