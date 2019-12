Mainz: Profiverträge für Juniorennationalspieler Papela und Tauer

Die U-Nationalspieler Niklas Tauer und Merveille Papela, die mit der U 19 des 1. FSV Mainz 05 die Tabelle in der Staffel Süd/Südwest des A-Junioren-Bundesliga anführen, unterschrieben jetzt ihre ersten Profiverträge. Alfonso Todisco trainiert interimsweise den Aufsteiger Kickers Offenbach und der Bochumer Sori Kaba wurde ausgezeichnet. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

1. FSV Mainz 05: Bundesligist 1. FSV Mainz 05 hat gleich zwei Spieler aus seiner U 19, die in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga noch ungeschlagen ist, mit Profiverträgen ausgestattet. Die Mittelfeldspieler Niklas Tauer und Merveille Papela banden sich jeweils bis zum 30. Juni 2023 an ihren Verein. Tauer durchläuft seit 2012 die Jugendmannschaften im Mainzer Leistungszentrum. Ende August wurde er von DFB-Trainer Guido Streichsbier erstmals in die U 19-Nationalmannschaft berufen. Zuvor hatte er bereits sechs Einsätze für die deutsche U 18-Auswahl bestritten. "Niklas ist ein weiteres großes Talent aus unserem Nachwuchs", erklärt FSV-Sportvorstand Rouven Schröder. "Er hat sein fußballerisches Potenzial bei einigen Einsätzen in der Vorbereitung sowie im Training der Profis bereits gezeigt. Auch bei seinen Auftritten in den U-Nationalmannschaften sowie in der A-Junioren Bundesliga hat Niklas überzeugt und sich einen Profivertrag verdient. Jetzt wollen wir behutsam und mit Geduld gemeinsam die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen." Merveille Papela spielt seit der U 11 für den FSV und hat in diesem Sommer bereits die Saisonvorbereitung mit den Profis absolviert. Von der U 15 bis zur U 18 hat er alle Junioren-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen. "Als gebürtiger Mainzer, der bereits seit vielen Jahren bei uns ausgebildet wird, ist Merveille ein tolles Beispiel unserer Ausbildungsphilosophie", so Nachwuchsleiter Volker Kersting. "Wir wollen junge Spieler über möglichst viele Jahre begleiten und sie für höchste Aufgaben vorbereiten. Merveille hat sich diese Entwicklung hart erarbeitet. Ich bin gespannt auf seine weiteren Schritte bei uns."

Kickers Offenbach: Im Heimspiel gegen Ligaprimus 1. FSV Mainz 05 (1:1) saß erstmals Alfonso Todisco hauptverantwortlich bei Aufsteiger Kickers Offenbach in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga auf der Trainerbank. Der bisherige Co-Trainer betreut die U 19 so lange, wie "Chef" Steven Kessler interimsweise die erste Mannschaft des OFC in der Regionalliga Südwest trainiert. Das wird nach aktuellem Stand bis zur Winterpause der Fall sein. In den Spielen beim 1. FC Kaiserslautern (0:2) und gegen Eintracht Frankfurt (2:6) war Kessler noch in Doppelfunktion tätig. Mit der Leistung gegen Mainz zeigte sich Todisco zufrieden. "Wir wollten unbedingt beweisen, dass das 2:6 gegen die Eintracht nur ein Ausrutscher war, und eine Reaktion zeigen. Das ist uns gelungen", so der 43-Jährige im Gespräch mit DFB.de. Für die Kickers geht es am Samstag, 19. Oktober (ab 13.30 Uhr), mit dem nächsten Topspiel bei der TSG Hoffenheim weiter. Die anstehende Länderspielpause nutzt der OFC für ein Testspiel am Freitag, 11. Oktober, gegen den SV Wehen Wiesbaden aus der A-Junioren-Hessenliga.

VfL Bochum: Große Ehre für Ibrahim Sori Kaba aus der U 19 des VfL Bochum. Der 17-jährige Innenverteidiger mit Wurzeln in Guinea wurde auf der Jahreshauptversammlung des Zweitligisten mit der "Werner-Altegoer-Medaille" als Jahrgangsbester ausgezeichnet. Zu Ehren des langjährigen Vereinspatrons Werner Altegoer, der unter anderem von 2002 bis 2010 Aufsichtsratsvorsitzender des VfL war, wird die Medaille seit 2016 jährlich an "herausragende und engagierte Nachwuchsspieler des Clubs" verliehen. "Ibi hat einiges aufgegeben, um seinen Traum zu verwirklichen", sagte Maximilian Kögel, in der U 16 und der U 17 Co-Trainer von Kaba, in seiner Laudatio. "Diese Bereitschaft ist auch einer der Aspekte, die ihn auszeichnen." Trainer David Siebers, der Kaba in der U 17 betreute und vom Stürmer zum Innenverteidiger umschulte, ergänzt: "Es gibt nicht viele, die Tempo und Ausdauer so hervorragend vereinen wie er. Neben dem Platz überzeugt er außerdem durch Bodenständigkeit, Wertschätzung, Ehrgeiz und Humor." Der Gewinner der Werner-Altegoer-Medaille in der Altersklasse U 15 ist in diesem Jahr Jean-Philippe Njike Nana, im Jahrgang U 17 wurde Aaron Addo ausgezeichnet.

Fortuna Düsseldorf: Die U 19 von Fortuna Düsseldorf hat ihre Siegesserie in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga mit dem 5:1 bei Bayer 04 Leverkusen auf drei Partien ausgebaut. Für die Mannschaft von Trainer Sinisa Suker war es gleichzeitig der torreichste Sieg in dieser Spielzeit. "Wir sind sehr glücklich und stolz", so der 45-jährige Fortuna-Trainer. "Wir haben über weite Strecken das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ein solches Ergebnis ist nicht alltäglich Wir wissen, was die Mannschaft investieren kann, und freuen uns schon auf das nächste Spiel." Vor der Partie gegen Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag, 20. Oktober (ab 11 Uhr), hat Fortuna Düsseldorf nach sieben Begegnungen 16 Punkte auf dem Konto. Das bedeutet hinter dem 1. FC Köln (19 Zähler) den zweiten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft berechtigen würde.

Hertha BSC: Innenverteidiger Christalino Atemona und Mittelfeldspieler Jonas Dirkner aus der U 19 von Hertha BSC waren international viel unterwegs. Zunächst stand für die von Ex-Nationalspieler Michael Hartmann trainierten A-Junioren ein Zwei-Tages-Ausflug nach England auf dem Programm. In einem Testspiel trennten sich die Berliner 2:2 von Manchester United. Nach einer regenerativen Einheit auf dem historischen Trainingsgelände von United - wo einst Fußballgrößen wie George Best, Eric Cantona oder David Beckham mit ihren Teamkollegen schufteten - wurde das Old Trafford, die legendäre Spielstätte von ManU, besichtigt. "Das war eine tolle Reise und ein hervorragender internationaler Test mit super Rahmenbedingungen für unsere Jungs. Unser herzlicher Dank gilt Manchester United für die großartige Organisation und Unterstützung", so Benjamin Weber, Leiter der Hertha BSC Fußball-Akademie. Außerdem waren die U 19-Talente Atemona und Dirkner auch noch für die U 23 im Spiel des "Baltic Sea Cup" gegen den dänischen Vertreter Aalborg BK (2:1) im Einsatz. Dirkner gehörte zur Startelf von U 23-Trainer und Ex-Profi Andreas "Zecke" Neuendorf. Atemona wurde in der 74. Minute eingewechselt.

1. FC Union Berlin: Für den 1. FC Union Berlin aus der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga folgt aktuell ein Topspiel auf das nächste. Nach den Partien beim Hamburger SV (1:1) und gegen RB Leipzig (1:0) setzten sich die "Eisernen" am vergangenen Wochenende bei Dynamo Dresden 3:1 durch. "Ich denke, dass wir aufgrund der starken Anfangsphase verdient gewonnen haben", so Union-Trainer André Vilk. "Allerdings muss bemerkt werden, dass es nicht eines unserer besten Spiele war. Am Ende hätten die Dresdner durchaus auch zu einem Unentschieden kommen können." Dennoch blickt der 37-Jährige optimistisch auf die Partie des Tabellenzweiten gegen den nur zwei Zähler entfernten Spitzenreiter VfL Wolfsburg (Samstag, 19. Oktober, ab 13 Uhr). "Für uns wird es das vierte Spitzenspiel in Folge. Aber ich hoffe, dass wir nach dem Abpfiff an der Tabellenspitze stehen werden. Spiele gegen Wolfsburg sind immer interessant."

