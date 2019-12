Mainz gegen Hoffenheim: Duell um die Spitze

Genau wie bereits am Samstag beim 2:1 für Hoffenheim die U 19-Teams beider Vereine in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga stehen sich heute (ab 14 Uhr) auch in der B-Junioren-Bundesliga der 1. FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim im direkten Duell um die Tabellenspitze gegenüber. Vor dem Topspiel hat die TSG zwei Punkte Vorsprung auf den FSV. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Mit dem 1. FSV Mainz 05 und der TSG Hoffenheim treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in dieser Saison der Staffel Süd/Südwest bislang ihren Stempel aufgedrückt haben. An jedem Spieltag war eine der beiden Mannschaften in der Tabelle ganz oben zu finden. Noch bis zum vergangenen Wochenende waren die Mainzer Spitzenreiter, gingen dann aber zum Rückrundenstart beim SV Wehen Wiesbaden (2:3) zum ersten Mal seit elf Partien (31 von 33 möglichen Punkten) wieder leer aus. Die bis dahin einzige Niederlage hatten die Rheinhessen beim Hinspiel in Hoffenheim (0:3) kassiert. Für die TSG sprang bislang in jeder der 14 Partien etwas Zählbares heraus. Lediglich gegen den FC Bayern München (0:0), den FC Augsburg (2:2) und den 1. FC Nürnberg (1:1) reichte es für die Kraichgauer nicht zur vollen Punktausbeute. Durch die Unentschieden gegen Augsburg und Nürnberg verlor Hoffenheim auch jeweils zwischenzeitlich die Tabellenführung. Nach dem 6:1 gegen die Stuttgarter Kickers und der Mainzer Niederlage in Wehen Wiesbaden beträgt der Vorsprung aber wieder zwei Punkte.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest standen sich die U 17-Teams des 1. FSV Mainz 05 und der TSG Hoffenheim bereits in 23 Ligaduellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit zehn Siegen, fünf Remis und acht Niederlagen leicht für die TSG. Auch in der jüngeren Vergangenheit hatten eher die Hoffenheimer die Nase vorne und setzten sich in drei der vergangenen vier Duelle durch. Das Hinspiel vor eigenem Publikum gewann die TSG Hoffenheim nach den Treffern von Rolands Bocs, Mamin Sanyang und Armindo Sieb 3:0 (0:0).

Die Torjäger: Das Duell Mainz gegen Hoffenheim ist nicht nur das Aufeinandertreffen der beiden tabellarisch besten Mannschaften. Auch die erfolgreichsten Torschützen stehen sich gegenüber. Hoffenheims U 17-Nationalspieler Turan Calhanoglu, Cousin von Ex-Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu (AC Mailand), führt mit zehn Treffern die Torschützenliste an. Sein Teamkollege Nick Breitenbücher (neun Treffer) folgt direkt dahinter. Bei insgesamt 51 Treffern nach 14 Begegnungen kommt es nicht überraschend, dass mit Mamin Sanyang und Armindo Sieb (beide acht) zwei weitere Hoffenheimer unter den zehn besten Schützen zu finden sind. Die interne Torschützenliste beim 1. FSV Mainz 05 führt Danny Schmidt (neun Treffer) vor Marlon Roos Trujillo (acht) an.

Die Trainer: Bei der U 17 der TSG 1899 Hoffenheim steht Danny Galm seit Januar 2018 an der Seitenlinie. Als A-Jugendlicher wurde der ehemalige Drittligaprofi (14 Einsätze für die Stuttgarter Kickers) 2005 mit der U 19 des VfB Stuttgart Deutscher Meister. Weitere Spielerstationen waren Eintracht Frankfurt II, der FC Energie Cottbus, der 1. FC Kaiserslautern II, die SpVgg Neckarelz und Viktoria Aschaffenburg. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2016 betreute Galm zunächst die U 16 der Hoffenheimer, ehe er zur U 17 wechselte. Der 33-Jährige trat dort die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo an, der damals als Co-Trainer von Julian Nagelsmann zur Bundesligamannschaft hochgezogen worden war. Die U 17 der TSG führte Galm in der ersten Spielzeit auf Platz drei, die vergangene Spielzeit endete mit Rang zwei. Sören Hartung ist beim 1. FSV Mainz 05 im dritten Jahr als U 17-Trainer tätig. Beim FSV steht der 36-Jährige allerdings schon seit 2008 unter Vertrag. Seitdem arbeitete er sich von der U 13 an hoch und war zwischenzeitlich bei den A-Junioren jeweils Assistent der späteren Cheftrainer Thomas Tuchel und Sandro Schwarz. Außerdem war Hartung auch schon Co-Trainer von Martin Schmidt (jetzt FC Augsburg) bei den Mainzer Profis. Hauptverantwortlich betreute er bislang die Altersklassen von der U 15 bis U 17.

Die Stimmen: "Schon im Hinspiel haben wir gesehen, dass die TSG Hoffenheim zu den besten Nachwuchsmannschaften in Deutschland gehört", sagt der Mainzer Trainer Sören Hartung im Gespräch mit DFB.de. "Wir wollen unter Beweis stellen, dass das 0:3 im Hinspiel nicht das wahre Kräfteverhältnis widergespiegelt hat. Ich rechne mit einem kurzweiligen Spiel, weil zwei offensiv denkende Mannschaften aufeinandertreffen." Ganz ähnlich sieht es Hoffenheims U 17-Trainer Danny Galm. "Ich erwarte ein heißes Spiel mit Tempofußball von beiden Seiten. Wir haben uns tabellarisch in eine gute Ausgangslage gebracht und wollen nun auch noch unbesiegt in die Winterpause gehen."