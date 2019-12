Mainz 05: Eyibil meldet sich mit Tor zurück

Nach einer vierwöchigen Pause wegen einer Virusinfektion meldete sich U 19-Nationalspieler Erkan Eyibil beim 1. FSV Mainz 05 in der Staffel Süd/Südwest eindrucksvoll zurück. Die TSG Hoffenheim muss noch auf zwei Teilnehmer an der U 17-WM in Brasilien verzichten, der 1. FC Köln verpasste nur knapp einen Vereinsrekord. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

1. FSV Mainz 05: Viel besser hätte das Comeback von Erkan Eyibil für den 1. FSV Mainz 05, Tabellenführer in der Staffel Süd/Südwest, kaum laufen können. Der deutsche U 19-Nationalspieler erzielte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung sehenswert den Treffer zum 2:0-Endstand gegen den FC Augsburg. "Wir sind sehr froh, dass Erkan nach seiner Virusinfektion wieder dabei ist", sagt Mainz-Trainer Benjamin Hoffmann DFB.de. "Man hat direkt gemerkt, dass er die Mannschaft als Kapitän weiterbringt. Wir werden ihn weiter behutsam aufbauen, damit er zu Kräften kommt." Im Derby am Samstag (ab 11 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern steht den Mainzern mit Oscar Schönfelder ein weiterer U 19-Nationalspieler ebenfalls wieder zur Verfügung. Der Offensivspieler hatte gegen Augsburg eine Gelbsperre abgesessen. Die Verletzung von Jungprofi und U 19-Nationaspieler Niklas Tauer aus der Partie beim Karlsruher SC (3:0) hat sich als Innenbandanriss herausgestellt. Damit fehlt der 18-Jährige bis zur Winterpause.

TSG Hoffenheim: Marcel Rapp, U 19-Trainer der TSG Hoffenheim, muss in der Staffel Süd/Südwest auch in der Partie beim FC Augsburg am Samstag (ab 11 Uhr) noch auf den niederländischen Abwehrspieler Melayro Bogarde und den australischen Angreifer Noah Botic verzichten. Beide nehmen mit den Auswahlteams ihrer Heimatländer an der U 17-WM in Brasilien teil. Durch Siege in den abschließenden Gruppenspielen hatten sich die Niederlande (4:0 gegen die USA) und Australien (2:1 gegen Nigeria) jeweils gerade noch als Gruppendritter für das Achtelfinale qualifiziert. Während die Holländer mit Bogarde inzwischen nach einem 3:1 gegen Nigeria sogar schon im Viertelfinale stehen, können die Australier mit ihrem bereits viermaligen Torschützen Botic in der Nacht zu Donnerstag nachziehen. Dann geht es gegen Frankreich.

1. FC Köln: Spitzenreiter 1. FC Köln hat in der West-Staffel mit dem 10:0 im Stadtderby gegen Aufsteiger FC Viktoria Köln nur knapp den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte verpasst. Nur am 26. Spieltag der Saison 2017/2018 hatte der "Effzeh" gegen den weiteren Lokalrivalen Fortuna Köln (11:0) noch deutlicher gewonnen. "Unsere Jungs haben sich gegen die Viktoria in einen Lauf gespielt", so Trainer Stephan Ruthenbeck. "Wir haben viele Elemente im Spiel gesehen, die wir fordern. Das haben sie sehr gut gemacht. Wir freuen uns über die starke Leistung, können das Ergebnis aber natürlich einordnen." Am Sonntag (ab 11 Uhr) tritt der Ligaprimus zum nächsten Derby beim Tabellenfünften Bayer 04 Leverkusen an. Fehlen wird dabei Marvin Obuz (Rotsperre).

Borussia Mönchengladbach: Sascha Eickel, Trainer der U 19 von Borussia Mönchengladbach, kann in der Staffel West in diesem Jahr nicht mehr mit Famana Quizera planen. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Schulterverletzung zu und wurde bereits operiert. "Ich gehe davon aus, dass Famana im neuen Jahr zurückkehren wird", sagt Eickel DFB.de. Dagegen könnten Mittelfeldspieler Rocco Reitz (Muskelbündelriss) und Ismail Harnafi (Syndesmosebandriss) am Samstag (ab 11 Uhr) in der Partie bei Viktoria Köln erstmals nach ihren Verletzungen wieder im Kader stehen.

Hannover 96: Stephan Schmidt, Trainer der U 19 von Hannover 96 in der Staffel Nord/Nordost, erwartet von seiner Mannschaft in der Partie am Samstag (ab 12 Uhr) beim Aufsteiger FC Energie Cottbus ein anderes Auftreten. "Es war beim 3:0 gegen den Chemnitzer FC trotz des Sieges zu sehen, dass wir uns gegen Cottbus steigern müssen", so Schmidt. "Chemnitz hat sich teuer verkauft und ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Daher ist das Ergebnis auch etwas zu hoch ausgefallen. In der ersten Halbzeit haben wir unseren Plan nicht umsetzen können. Wir sind dann mit einem ganz anderen Gefühl aus der Halbzeit gekommen." Mit 19 Punkten aus zehn Spielen belegt Hannover 96 den fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg beträgt acht Zähler. Für U 19-Trainer Stephan Schmidt ist die Partie eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Er war in der Saison 2013/2014 Cheftrainer bei den Lausitzern.

RB Leipzig: Die U 19 von RB Leipzig hat vor der Partie am Sonntag (ab 12 Uhr) beim VfL Wolfsburg, Tabellenführer in der Staffel Nord/Nordost, Selbstvertrauen gesammt. Der Mannschaft von Trainer Alexander Blessin gelang es zunächst, mit dem 2:2 gegen Dynamo Dresden die sechste Pflichtspielniederlage zu vermeiden. In der UEFA Youth League setzten sich die Leipziger dann am Dienstag dank ihres Doppeltorschützen Kossivi Amededjisso beim russischen Vertreter Zenit St. Petersburg 2:0 (0:0) durch. Für RB Leipzig war es der erste Erfolg im internationalen Wettbewerb. Nach vier Begegnungen stehen vier Punkte zu Buche.

