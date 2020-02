Mainz 05: Erkan Eyibil meldet sich zurück

U 19-Nationalspieler Erkan Eyibil darf nach abgelaufener Gelbsperre wieder für den 1. FSV Mainz 05 in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga auflaufen. Moritz Mosandl wird dem FC Bayern München wegen eines Kreuzbandrisses lange fehlen, und S04-Trainer Norbert Elgert muss beim Revierderby in Duisburg eine Gelb-Rot-Sperre absitzen. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

1. FSV Mainz 05: Die U 19 des 1. FSV Mainz 05 kann in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga in der Partie beim FC Ingolstadt 04 am Samstag (ab 11 Uhr) wieder mit Kapitän Erkan Eyibil planen. Der deutsche U 19-Nationalspieler hat seine Gelbsperre aus dem Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth (2:2) abgesessen und ist wieder spielberechtigt. Rechtsverteidiger Marvin Jung muss nach seiner Gelb-Roten Karte wegen wiederholten Foulspiels aus der Begegnung mit dem SC Freiburg (1:5) dagegen in Ingolstadt zuschauen. "Wir haben uns selbst geschlagen", meinte der Mainzer Trainer Benjamin Hoffmann nach der zweiten Saisonniederlage. "Die Jungs müssen schnell begreifen, dass Lamentieren nicht hilft. Da müssen sie sich an die eigene Nase fassen, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. So sollten und dürfen wir nicht mehr auftreten", so Hoffmann weiter.

FC Bayern München: Der 6:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Heidenheim war für die U 19 des FC Bayern München bereits der fünfte Sieg in Folge in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga. "Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen unbequemen Gegner", erklärte U 19-Trainer Danny Schwarz, der die Mannschaft gemeinsam mit dem argentinischen Ex-Nationalspieler Martin Demichelis betreut. "Wir haben die Bedingungen sehr gut angenommen, von der Einstellung und der Mentalität war es top. Die Verletzung von Moritz Mosandl überschattet allerdings den Sieg", so Schwarz. Mittelfeldspieler Mosandl (17) musste nur elf Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Kreuzbandriss wieder ausgewechselt werden. Er wird seinem Team für mehrere Monate fehlen.

Borussia Dortmund: Pünktlich zum Spitzenspiel in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga am Samstag (ab 11 Uhr) beim Tabellendritten Bayer 04 Leverkusen kann der zweitplatzierte Titelverteidiger Borussia Dortmund wieder auf Immanuel Pherai zurückgreifen. Der niederländische U 19-Nationalspieler hat seine Sprunggelenkverletzung auskuriert, wurde in der Partie gegen den abstiegsbedrohten FC Viktoria Köln (5:1) aber noch geschont. "Wir haben die Pflichtaufgabe gut gelöst, hätten aber deutlich höher gewinnen müssen", so BVB-Trainer Michael Skibbe. Nach dem siebten Sieg in Folge hat der BVB vier Punkte Vorsprung auf Bayer 04 Leverkusen. Das Hinspiel endete 6:1 für die Dortmunder. Für Leverkusen war es die höchste Niederlage in dieser Saison.

FC Schalke 04: Die U 19 des FC Schalke 04 muss am 19. Spieltag in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga in der Partie beim MSV Duisburg (Samstag, 29. Februar, ab 11 Uhr) ohne ihren Trainer Norbert Elgert auskommen. Der 63 Jahre alte Fußball-Lehrer, der die Schalker A-Junioren - abgesehen von einer kurzen Unterbrechung - bereits seit 1996 betreut, hatte in der Schlussphase des Heimspiels gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:0) von Schiedsrichter Dominic Koch (Wismar) wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte gesehen. Er darf deshalb während des Spiels in Duisburg nicht den Innenraum betreten sowie 90 Minuten vor dem Anstoß und bis 30 Minuten nach dem Schlusspfiff keinen direkten Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Elgerts Team zeigte sich beim Derbysieg gegen RWO eine Woche nach dem 0:4 bei Bayer 04 Leverkusen gut erholt. Der Rückstand auf das Spitzenduo mit dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund beträgt weiterhin acht Punkte. "Es war ein reines Kampfspiel unter erschwerten Bedingungen", resümierte Norbert Elgert. "Nach unserem schwachen Auftritt in Leverkusen, was auch mal passieren kann, war es wichtig, dieses Spiel anzunehmen und es wieder besser zu machen."

Holstein Kiel: Die Zuschauer der Partie zwischen Hertha BSC und Holstein Kiel (6:5) wurden Zeugen einer der torreichsten Spiele in dieser Saison in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga. Nur im Auswärtsspiel der Kieler am 4. Spieltag beim 1. FC Union Berlin (0:13) waren noch mehr Treffer gefallen. In der Partie bei Hertha BSC stand es bereits nach 29 Minuten 3:3. "Das war Werbung für A-Junioren-Fußball in Deutschland", so Holstein-Trainer Dominik Glawogger. Der 29-jährige Österreicher sprach nach der Partie von einem "tollen Spiel, in dem beide Mannschaften mit offenem Visier" agierten. "Positiv ist, dass wir gegen die beste Abwehr der Liga fünf Treffer erzielt haben und wir uns auch nach den Rückständen immer wieder zurückgekämpft haben. Negativ sind die sechs Gegentore. Da hätten wir besser verteidigen können." Für Holstein Kiel geht es am Samstag (ab 13 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV weiter. Der Tabellendritte Hertha BSC empfängt am selben Tag bereits ab 12 Uhr den 1. FC Magdeburg, der auf den rotgesperrten Tony Hempel verzichten muss.

Dynamo Dresden: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ransford-Yeboah Königsdörffer, Jungprofi von Dynamo Dresden, wegen einer Tätlichkeit nach der 0:1-Auswärtsniederlage der U 19 im Derby beim Chemnitzer FC für drei Meisterschaftsspiele in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga gesperrt. Damit verpasst der 18 Jahre alte Angreifer, der in dieser Saison auch schon ein Zweitligaspiel für die Sachsen bestritten hat, nach den Partien gegen den FC Energie Cottbus (2:3) und bei Hannover 96 (1:4) auch das Heimspiel gegen den Niendorfer TSV (Samstag, 29. Februar, ab 11 Uhr). Im Anschluss an die Rotsperre muss Königsdörffer außerdem noch im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin (Samstag, 7. März, ab 13 Uhr) pausieren, weil er während der Partie in Chemnitz die 5. Gelbe Karte gesehen hatte. Erst am Samstag, 14. März (ab 11 Uhr), gegen Holstein Kiel darf er in der Liga erstmals wieder mitwirken.

