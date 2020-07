Maik Franz verlässt Magdeburg

Drittligist 1. FC Magdeburg und sein Sportlicher Leiter Maik Franz gehen ab sofort getrennte Wege. Der Arbeitsvertrag des früheren Bundesligaprofis wurde vorzeitig und einvernehmlich aufgelöst. Der 38-Jährige war seit 2016 im Verein tätig.

Aufgrund der bedrohlichen sportlichen Situation, in der sich die Profimannschaft des Traditionsvereins im Endspurt der abgelaufenen Saison in der 3. Liga befand, hatte Geschäftsführer Mario Kallnik bereits vor einigen Wochen die Position des Sportlichen Leiters in Personalunion übernommen. Kallnik wird dem Trainerstab um Thomas Hoßmang bis auf Weiteres auch in dieser Funktion weiterhin zur Seite stehen.

"Viele positive Momente, die in Erinnerung bleiben werden"

"Nach intensiven Gesprächen haben wir uns nun gemeinsam entschlossen, meinen Vertrag als Sportlicher Leiter einvernehmlich aufzulösen", sagt Maik Franz. "Viereinhalb ereignisreiche Jahre mit emotionalen Hochs und Tiefs liegen nun hinter mir. Dennoch sind es vor allem die vielen positiven Momente, die in Erinnerung bleiben werden und das, was ich dank des Vertrauens des Vereins aufbauen durfte. Ich wünsche dem 1. FC Magdeburg, seinen Angestellten und vor allem seinen treuen Anhängern nur das Beste für die Zukunft!"

Ab Anfang 2016 hatte Maik Franz, der während seiner aktiven Karriere unter anderem 192 Bundesligaspiele für den VfL Wolfsburg, den Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC absolvierte, beim 1. FC Magdeburg erste Erfahrungen im Bereich Management gesammelt und seitdem unter anderem am Aufbau eines Scoutingsystems gearbeitet. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 übernahm er die hauptamtliche Position als Assistent der Geschäftsführung im Bereich Sport. Nach dem damaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga wurde Maik Franz im Mai 2018 zum Sportlichen Leiter befördert.