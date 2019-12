Maier sagt ab, Waßmuth nachnominiert

Aufgrund von Kniebeschwerden kann Leonie Maier (Arsenal London) nicht an den beiden EM-Qualifikationsspielen der Frauen-Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Aachen am Samstag (ab 14 Uhr, live in der ARD) und in Thessaloniki gegen Griechenland am Dienstag, 8. Oktober (ab 14 Uhr MESZ, live im ZDF), teilnehmen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat dafür Tabea Waßmuth von der TSG 1899 Hoffenheim nachnominiert. Für die 23-Jährige ist es die erste Berufung in die Frauen-Nationalmannschaft.

Die DFB-Auswahl, die sich heute in Aachen trifft, ist mit zwei Siegen und 18:0 Toren erfolgreich in die Qualifikation für die EM 2021 in England gestartet. Tickets für das Heimspiel in Aachen sind noch im DFB-Ticketshop erhältlich - außerdem an den Tageskassen, die am Samstag um 12.30 Uhr öffnen.

