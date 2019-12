Maier: "Das England-Spiel einfach genießen"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird am Samstag (ab 18.30 Uhr, live auf Eurosport) im Wembley-Stadion gegen England antreten - und das vor 90.000 Zuschauern. Im DFB.de-Interview spricht die 27 Jahre alte Nationalspielerin Leonie Maier mit Mitarbeiterin Lisa Brautmeier über die Atmosphäre, die das Team in London erwartet.

DFB.de: Frau Maier, Sie spielen in Wembley gegen England vor ausverkauftem Haus. Wie groß ist die Vorfreude auf das Spiel?

Leonie Maier: Die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Es ist etwas ganz Besonderes, in so einem Stadion und vor so einer Kulisse spielen zu dürfen. Man merkt auch der Mannschaft an, dass alle dem Spiel entgegenfiebern.

DFB.de: 90.000 Zuschauer werden zum Spiel kommen. Was für eine Stimmung erwartet Sie dort im Stadion?

Maier: Es macht immer Spaß, vor ausverkauftem Haus zu spielen. Und es ist ja bekannt, dass die Engländer sehr verrückt nach Fußball sind und den Sport einfach leben. Im Stadion wird bestimmt eine fantastische Stimmung herrschen, vor allem bei so einem Klassiker wie England gegen Deutschland. Das Spiel und die Atmosphäre werden wir sicher nicht so schnell vergessen. Das macht schon jetzt totale Vorfreude auf die Frauen-EM 2021, aber auch auf das EM-Finale der Männer 2020, das ja auch in diesem Stadion stattfindet.

DFB.de: Normalerweise spielen Sie nicht vor so einer großen Zuschauerkulisse. Ist man da vielleicht auch ein wenig aufgeregt?

Maier: Wenn man vor so vielen Zuschauern spielt, ist das natürlich etwas Besonderes, und eine gewisse Aufregung gehört dann auch dazu. Vor allem, wenn man in so einem tollen Stadion spielen darf. Da ist es ganz normal, auch mal etwas aufgeregter zu sein. Es überwiegt aber auf jeden Fall die Vorfreude, so dass wir das Spiel einfach genießen werden.

DFB.de: Was für eine Art Spiel erwarten Sie und worauf muss sich das deutsche Team am Samstag einstellen?

Maier: Vermutlich wird es ein Spiel auf Augenhöhe geben, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenken werden. England wird auf jeden Fall sehr körperbetont spielen. Wir müssen eine richtig gute Leistung abrufen, um dort bestehen zu können. Aber wir sind dafür gut vorbereitet.

DFB.de: Wird das Freundschaftsspiel gegen England zu einer Standortbestimmung für die Nationalmannschaft?

Maier: Für mich ist eigentlich jedes Spiel eine Art Standortbestimmung. Aber es ist wichtig, dass man auch Spiele gegen eine Nation wie England hat, die mit zu den besten gehört. Nach den erfolgreichen Spielen in der EM-Qualifikation kommt so eine Begegnung zum Jahresabschluss genau zum richtigen Zeitpunkt. So können wir noch einmal sehen, wo wir im Moment stehen und was wir noch verbessern können.

DFB.de: Sie spielen seit dieser Saison für den FC Arsenal. War das anstehende Duell bei Ihnen im Team ein Thema?

Maier: Ja, wir haben uns ein wenig darüber unterhalten. Und die Freude war bei allen groß, als wir gelesen haben, dass das Spiel ausverkauft sein wird. Unsere Betreuer haben auch ein paar Witze gemacht und gesagt, dass wir uns ja nicht verletzen und gegenseitig umhauen sollen.

DFB.de: Kommt Sie jemand zu diesem Anlass aus Deutschland in London besuchen?

Maier: Aus Deutschland werden zwei Freundinnen kommen und auch ein paar Freunde aus England haben sich angekündigt. Meine Familie wird das Spiel daheim verfolgen und ich freue mich natürlich sehr, dass ich dann auch Unterstützung von Zuhause haben werden.

