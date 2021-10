Mai fällt aus, Jäkel nachnominiert

Lars Lukas Mai (Werder Bremen) muss seine Teilnahme am U 21-Lehrgang rund um die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Ungarn absagen. Für ihn wurde Frederik Jäkel (KV Oostende) nachnominiert. Jäkel war bereits von Christian Wörns für die U 20-Nationalmannschaft berufen worden und rückt nun in die U 21 auf.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo trifft am 7. Oktober (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Paderborn auf Israel und in Szeged am 12. Oktober (ab 17.30 Uhr, live auf ProSieben MAXX) auf Gastgeber Ungarn.