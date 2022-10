Magull muss passen, Feldkamp nachnominiert

Lina Magull muss aufgrund einer Corona-Infektion für das Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Frankreich am 7. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Dresden passen. Für die Mittelfeldspielerin des FC Bayern München wurde Jana Feldkamp (TSG Hoffenheim) nachnominiert.

Für die Neuauflage des EM-Halbfinales sind die Sitzplätze schon ausverkauft, Stehplätze noch im DFB-Ticketportal erhältlich.

[as]