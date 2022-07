Magull ist "Spielerin des Dänemark-Spiels"

Lina Magull eröffnete mit einem satten und platzierten Schuss in der 21. Minute die Gala beim 4:0-Auftaktsieg gegen Dänemark bei der Europameisterschaft in England. Und auch im Anschluss sorgte die Stürmerin vom FC Bayern München immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. In der 75. Minute bereitete Magull zudem mit einer präzisen Flanke auf Lea Schüller das 2:0 vor.

Bei der Wahl des Fan Club Nationalmannschaft auf DFB.de entfielen 29 Prozent der Stimmen auf Magull. Dahinter erreichten Klara Bühl mit 26,3 Prozent und Giulia Gwinn mit 13,5 Prozent die meisten Stimmen.

DFB.de bedankt sich bei allen Fans fürs Mitmachen!

[dfb]