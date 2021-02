Magull fällt mit muskulärer Verletzung aus

Lina Magull hat sich im Training der Frauen-Nationalmannschaft eine muskuläre Verletzung zugezogen. Die Kapitänin des FC Bayern München fällt somit für die beiden Länderspiele der DFB-Auswahl gegen Belgien am Sonntag (ab 18 Uhr, live auf Eurosport) in Aachen sowie die Niederlande am Mittwoch (ab 18.30 Uhr, live auf Eurosport) in Venlo aus.

Die DFB-Auswahl bereitet sich seit Montag in Düsseldorf auf die beiden ersten Länderspiele des Jahres vor, die im Rahmen des Turniers "Three Nations. One Goal" stattfinden.