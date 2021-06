Magull fällt aus, Dongus nachnominiert

Lina Magull muss ihre Teilnahme an den kommenden beiden Länderspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft verletzungsbedingt absagen. Für die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern München wurde Fabienne Dongus von der TSG Hoffenheim nachnominiert.

Die DFB-Auswahl trifft am Donnerstag, 10. Juni (ab 21.10 Uhr, live auf sportschau.de) in Straßburg auf Frankreich und am Dienstag, 15. Juni (ab 15 Uhr, live im ZDF), auf Chile. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereitet sich ab Montag auf die letzten beiden Spiele vor der Sommerpause vor.