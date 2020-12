MagentaSport zeigt Kaiserslautern gegen 1860 frei empfangbar

Der letzte Wochenspieltag des Jahres in der 3. Liga hält kurz vor Weihnachten ein besonderes Angebot parat. MagentaSport zeigt die Partie vom 16. Spieltag zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und TSV 1860 München am kommenden Dienstag frei empfangbar für alle live. Ein Magenta-Abo ist also nicht nötig, um die Partie am Bildschirm zu verfolgen. Die Übertragung beginnt um 18.30 Uhr, Anstoß ist um 19 Uhr.

Die Aktion ist Bestandteil eines umfangreichen Livesport-Programms, das MagentaSport in den nächsten Wochen anbietet. In mehr als 150 Übertragungen zwischen dem 12. Dezember und 6. Januar aus Fußball, Eishockey und Basketball werden dabei einzelne Highlightevents kostenfrei angeboten.

Alle kostenfreien Spiele sind ohne Registrierung und ohne Login über magentasport.de oder die MagentaSport-App auf allen gängigen SmartTV-Plattformen zu sehen. MagentaTV-Kunden können die Events zusätzlich über die linearen Sportkanäle von MyTeamTV empfangen.

Quotenrekord beim Münchner Derby

In der vergangenen Saison hatte MagentaSport das Münchner Derby zwischen dem TSV 1860 und FC Bayern II (1:1) frei empfangbar übertragen und dabei einen Sender-Quotenrekord für die 3. Liga aufgestellt. 258.000 Zuschauer*innen waren seinerzeit live dabei.

MagentaSport ist Host Broadcaster und Pay-TV-Partner der 3. Liga. MagentaSport überträgt seit der Saison 2017/2018 alle 380 Partien der 3. Liga einzeln und in der Konferenz live. Die ARD und ihre 3. Programme zeigen in der laufenden Saison 88 Partien live im Free-TV, alle samstags. Die Begegnungen am Freitag, Sonntag und Montag sowie an Wochenspieltagen sind exklusiv live bei MagentaSport zu sehen.

