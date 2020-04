Magenta Sport zeigt Klassiker der 3. Liga

In der Corona-Krise ruht natürlich auch in der 3. Liga der Ball, Abonnenten von Drittliga-Partner Magenta Sport müssen in diesen Tagen ohne Livesport auskommen. Ganz auf Fußball verzichten müssen die Zuschauer dort aber nicht, denn Magenta Sport zeigt im April noch einmal die unterhaltsamsten Drittliga-Spiele des bisherigen Saisonverlaufs in voller Länge.

Heute steht gleich das dramatische und torreiche Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams SV Waldhof Mannheim und MSV Duisburg vom 6. Spieltag auf dem Plan. Am Karfreitag gibt es das Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Kaiserslautern vom selben Spieltag ein weiteres Mal zu sehen - in dem sogar noch ein Treffer mehr fiel. Am 18. April reist Mannheim noch einmal zum Nachbarschaftsduell nach Kaiserslautern - eine Begegnung des 7. Spieltags. Am 22. April trift Eintracht Braunschweig erneut auf den 1. FC Magdeburg, die Partie vom 20. Spieltag fand kurz vor Weihnachten statt, bevor es am 25. April noch einmal das Münchner Derby zwischen 1860 München und dem FC Bayern München II vom 16. Spieltag zu sehen gibt.