Magen-Darm-Infekt: Ter Stegen fliegt heute nicht mit in Oman

Marc-André ter Stegen wird am heutigen Montag wegen eines Magen-Darm-Infekts zunächst nicht wie geplant mit der Nationalmannschaft in das WM-Kurztrainingslager in den Oman fliegen. Der Nationaltorhüter vom FC Barcelona bleibt vorerst in Frankfurt, wo sich das DFB-Team am späten Sonntagabend getroffen hat, und wird nach seiner Genesung schnellstmöglich nachreisen.

Im finalen Länderspiel vor Beginn der WM in Katar trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Mittwoch (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL) in Maskat auf den Oman. Nach der Weiterreise in die katarische Hauptstadt Doha am Donnerstag startet die deutsche Nationalmannschaft am 23. November (ab 14 Uhr MEZ, live in der ARD und bei MagentaTV) mit dem Auftaktspiel in der Gruppe E im Khalifa-International-Stadion in ar-Rayyan gegen Japan in die WM. Es folgt das Duell mit Spanien am 27. November (ab 20 Uhr MEZ, live im ZDF und bei MagentaTV) im Al-Bayt-Stadion in al-Chaur. Am 1. Dezember (ab 20 Uhr MEZ, live in der ARD und bei MagentaTV) steht das abschließende Vorrundenspiel abermals im Al-Bayt-Stadion gegen Costa Rica an.