Magdeburg vs. Saarbrücken live in der ARD

Am 24. Spieltag der aktuellen Saison erhält die 3. Liga einen prominenten Sendeplatz im deutschen Free-TV: Die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Saarbrücken wird am Samstag, 29. Januar 2022, live in der ARD gezeigt.

Anders als üblich, wird das Spiel zwischen Herbstmeister Magdeburg und dem derzeitigen Fünftplatzierten aus dem Saarland jedoch erst um 17.55 Uhr angepfiffen. Statt sechs Spielen ab 14 Uhr wird es am 24. Spieltag also lediglich fünf Nachmittagspartien und mit Magdeburg gegen Saarbrücken ausnahmsweise ein Abendspiel am Samstag geben.