Magdeburg verpasst Pokal-Überraschung

Drittligist 1. FC Magdeburg hat eine Pokalüberraschung knapp verpasst. Der aktuelle Tabellendritte der 3. Liga unterlag in der ersten Runde des traditionsreichen Wettbewerbs gegen Zweitligist FC St. Pauli 2:3 (1:2). Dem SV Babelsberg gelang mit einem 5:4 (1:1, 2:2) im Elfmeterschießen gegen Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth indes ein echter Coup. Der 1. FC Nürnberg tat sich beim SSV Ulm 1846 Fußball lange schwer, steht aber nach dem 1:0 (0:0) in der zweiten Runde.

Maßgeblich verantwortlich für Magdeburgs geplatzten Träume war St. Paulis Torjäger Guido Burgstaller. Der Österreicher war in der 4. und 58. Minute für die Hamburger erfolgreich. Sirlord Conteh (31.) erzielte in Halbzeit eins den Ausgleich für den FCM. Jakov Medic (40.) brachte St. Pauli erneut in Führung, doch Conteh (54.) traf wie Burgstaller ebenfalls doppelt und schaffte das verdiente 2:2 für die aufopfernd kämpfenden Magdeburger. Am Ende machte jedoch Burgstaller für St. Pauli den Unterschied.

In Babelsberg verwandelte David Danko den entscheidenden Elfmeter für den Underdog, nachdem die Fürther Branimir Hrogota und Maximilian Bauer an Torhüter Marco Flügel gescheitert waren. In der regulären Spielzeit hatten Marcel Rausch (37.) und Marcus Hoffmann (70.) für den Viertligisten getroffen. Kapitän Branimir Hrgota (22., Foulelfmeter) hatte Fürth zunächst in Führung gebracht, Julian Green (85.) gelang das 2:2.

Den 1. FC Nürnberg erlöste der kurz zuvor eingewechselte Taylan Duman in der 79. Minute, nachdem die Ulmer dem Club das Leben lange schwer gemacht hatten.