Luigi Campagna: "Wir werden auf jeden Fall alles reinwerfen"

Mit seinem Ex-Klub SSV Ulm 1846 Fußball schaltete Luigi Campagna schon einmal Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal aus. Dieses "Kunststück" will der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei Sky), mit dem Oberligisten Stuttgarter Kickers gegen den aktuellen Europa League-Sieger wiederholen. Im DFB.de -Interview spricht der Routinier mit Mitarbeiter Peter Haidinger über das Duell.

DFB.de: Sie haben während Ihrer Laufbahn bereits fünf Spiele im DFB-Pokal bestritten. Wie war Ihre Reaktion, als den Stuttgarter Kickers für die zweite Runde mit Eintracht Frankfurt ein Champions League-Teilnehmer zugelost wurde, Herr Campagna?

Luigi Campagna: Ich hatte die Auslosung in der Pizzeria meiner Eltern in Ilshofen live verfolgt. Mein älterer Bruder Giuseppe war eigens aus München angereist, um ebenfalls dabei zu sein. Die Freude war riesengroß, weil ich als gebürtiger Aschaffenburger ganz in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen bin. Viele Freunde von mir sind Eintracht-Fans und ein großer Teil meiner Verwandtschaft, die nach wie vor in Aschaffenburg lebt, ebenfalls.

DFB.de: Mit Ihrem Ex-Verein SSV Ulm 1846 Fußball hatten Sie in der Saison 2018/2019 Eintracht Frankfurt in der ersten Runde schon einmal ausgeschaltet. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Partie?

Campagna: Wir spielten mit dem SSV Ulm in der Regionalliga Südwest und konnten die Eintracht, die damals als aktueller DFB-Pokalsieger zu uns kam, 2:1 besiegen. Diese Partie werde ich immer in Erinnerung behalten. Die Ausgangslage ist aber jetzt eine ganz andere. Wir spielen mit den Stuttgarter Kickers in der Oberliga und Eintracht Frankfurt in der Champions League. Der Unterschied zwischen beiden Teams ist also noch einmal deutlich größer als damals.

DFB.de: Dennoch: Was muss passieren, damit Ihnen auch mit den Stuttgarter Kickers eine erneute Überraschung gelingt?

Campagna: Wir sind krasser Außenseiter. Um das Achtelfinale zu erreichen müssten schon alle Fußballgeister auf unserer Seite sein. (lacht) Eintracht Frankfurt hat nach den vielen englischen Wochen hoffentlich einen rabenschwarzen Tag und müde Beine. Dazu benötigen wir aber auch noch einen Sahnetag. Wir werden auf jeden Fall alles reinwerfen, um das Unmögliche möglich zu machen, und sollten das Spiel genießen. Wir werden uns nicht verstecken, haben bereits gezeigt, dass wir auch höherklassigen Mannschaften durchaus Paroli bieten können.

DFB.de: In der abgelaufenen Saison hatten die Stuttgarter Kickers nur ganz knapp den Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest verpasst, spielen auch in dieser Spielzeit wieder eine gute Rolle und führen die Tabelle in der Oberliga Baden-Württemberg an. Mal ehrlich: Ist der Aufstieg oder ein Weiterkommen im DFB-Pokal wichtiger?

Campagna: Die Meisterschaft hat Priorität. Die Stuttgarter Kickers gehören nicht in die Oberliga. In der zurückliegenden Saison sind wir mit 91 Punkten Tabellenzweiter geworden und nur am schlechteren Torverhältnis gescheitert. Wir sind praktisch "Meister der Herzen", weil uns das Gleiche passierte wie 2000/2001 dem FC Schalke 04, die bereits die Deutsche Meisterschaft gefeiert hatten, aber noch von Bayern München überholt wurden.​

DFB.de: Was war im Saisonfinale passiert?

Campagna: Nach unserem 3:1 bei den Sportfreunden Dorfmerkingen wurden wir bereits als Meister bejubelt. Die Fans stürmten den Platz und feierten mit uns den vermeintlichen Aufstieg, weil wir die Mitteilung bekamen, dass unser größter Konkurrent SGV Freiberg Fußball nur Unentschieden beim FC Nöttingen gespielt hatte. Als der Stadionsprecher sich nach einigen Minuten meldete und uns mitteilte, dass es sich um eine Falschmeldung handelte, brach für viele im Team eine Welt zusammen. Wir waren allesamt niedergeschlagen, einige Spieler weinten sogar. Freiberg hatte durch einen Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit noch 2:1 gewonnen und stand damit als Aufsteiger fest. In den anschließenden Relegationsspielen sind wir erneut nur wegen des schlechteren Torverhältnisses nicht aufgestiegen. Das war für uns alle extrem bitter.

DFB.de: Sie haben während Ihrer Laufbahn bereits in Italien und Frankreich gespielt. Wie wichtig waren diese Erfahrungen und welche kuriosen Geschichten sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Campagna: Für meine persönliche Entwicklung war der Aufenthalt im Ausland enorm wichtig. Als Spieler bin ich dadurch reifer und selbstbewusster geworden, sehe inzwischen vieles aus einem ganz anderen Blickwinkel. Äußerst kurios waren bei meinen Stationen in Kalabrien und Sizilien die Verhaftungen der jeweiligen Präsidenten, die ich damals in meinem Hotelzimmer am Fernseher verfolgt hatte. (lacht)

DFB.de: Warum hat es in Deutschland nicht für den Sprung in den Profifußball gereicht?

Campagna: Ich will ehrlich sein: In meinem persönlichen Umfeld stimmte es damals nicht. In der wichtigsten Phase als Fußballer hatte ich mich verrannt und nicht die richtigen Leute um mich herum, die mir hätten weiterhelfen können. Dadurch hatte ich viel Zeit verloren, die in der Fußballbranche aber sehr wertvoll ist. Bei mehr Reife und Erfahrung wäre vieles für mich einfacher gewesen.

DFB.de: Ihnen wird nachgesagt, das Sie auf dem Platz ein "Mentalitätsmonster" seien. Hat das etwas mit Ihrer Spielweise zu tun?

Campagna: Als zentraler Mittelfeldspieler gehe ich mit viel Emotionen in jede Partie. Meine Gegenspieler hassen mich bisweilen, dafür lieben mich meine Mitspieler umso mehr. In Italien hatte ich wegen meiner Spielweise den Spitznamen "Ringhio", was übersetzt "Knurrer" bedeutet. Ich bin Fan des AC Mailand. Gennaro Gattuso, der zweimal mit Milan die Champions League gewonnen hatte, war mein großes Vorbild. Auch Gattuso wurde "Ringhio" genannt, was mich ein bisschen stolz macht. Ich hatte lange Zeit so etwas wie ein Bad Boy-Image. Aber mittlerweile bin ich etwas gelassener geworden. (lacht)

DFB.de: Inzwischen sind Sie dreifacher Familienvater, sind vermutlich auch deshalb ruhiger geworden. Welche Schlagzeile würden Sie Ihren Kindern nach dem Pokalspiel gegen die Eintracht am liebsten vorlesen?

Campagna: Eines vorweg: Obwohl ich mir es wünsche, lasse ich es auf dem Fußballplatz nicht ruhiger angehen. So lange ich noch das Feuer in mir spüre, wird sich das wohl auch nicht ändern. Die Schlagzeile "Die Blauen schlagen wieder zu" würde mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.

