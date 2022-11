Luca Netz: "Wir sind sehr gut vorbereitet"

Einer gehört quasi schon zum Inventar, der andere steht erstmals im Aufgebot der U 21-Nationalmannschaft: Drei Tage vor dem Länderspiel gegen Italien am Samstag (ab 17.30 Uhr, live bei Sat.1) in Ancona sprechen Luca Netz von Borussia Mönchengladbach und Neuling Noah Weißhaupt vom SC Freiburg über den Gegner und den Traum einer EM-Teilnahme. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen.

Luca Netz über...

... Italien: Wir wissen wir die Italiener spielen. Wir sind sehr gut vorbereitet. Am Ende liegt es an uns, aber ich denke schon, dass wir das dritte Spiel gegen eine Topnation nun für uns entscheiden können.

... seine Chancen auf einen Einsatz: Ich denke, meine Chancen stehen gut. Aber Noah Katterbach auf der gleichen Position ist auch ein guter Spieler. Man muss im Training performen. Wer besser trainiert, wird auch spielen. Wir werden sehen, wie der Trainer entscheidet.

... die EM-Gruppe mit Israel, Tschechien und England: Wir haben eine starke Gruppe erwischt. Alle Gegner haben eine sehr gute Qualität. Jeder kann hier jeden schlagen.

... Träume von der A-Nationalmannschaft: Es war schön, dass mein Name schon vor dieser WM erwähnt wurde. Die EM 2024 in Deutschland mit der A-Nationalmannschaft ist nach der U 21-EM mein nächstes großes Ziel.

... Lehren aus den Niederlagen gegen Frankreich und England: Wir waren in der ersten Halbzeit beide Male besser. Hintenraus hat dann die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt. Gerade Frankreich brauchte nicht viele Chancen, um Tore zu erzielen. Wenn wir das verbessern, denke ich schon, dass wir unsere Spiele siegreich gestalten können.

... den Konkurrenzkampf bei der U 21: Es herrscht hier ein gesunder Konkurrenzkampf. Natürlich pusht einen das. Man ist noch motivierter, gut zu trainieren und dann zum Einsatz zu kommen.

Noah Weißhaupt über...

... seine Hinrunde beim SC Freiburg: Diese Saison hatten wir sehr viele Spiele in Bundesliga, Europa League und im Pokal. Für die jungen Spieler ist es gut, dass man in einem gut besetzten Kader zu mehr Spielzeit kommt. So kann ich mich auch näher an die erste Elf spielen.

... seine erste U 21-Nominierung: Ich bin das erste Mal dabei und lerne erst einmal alles richtig kennen. Wir haben hier Topjungs. Man wurde direkt gut aufgenommen, das ging ganz einfach. Beim vergangenen Lehrgang sollte ich auch schon dabei sein, da hatte ich jedoch Probleme mit meinem Ohr. Wir sind aber drangeblieben, und ich bin froh, dass es diesmal geklappt hat.

... Ziele mit der U 21: Hier kann ich mich gut entwickeln. Die EM habe ich auf jeden Fall auch im Visier. Dafür heißt es, an mir zu arbeiten, in Freiburg zu Spielzeiten zu kommen und auf mich aufmerksam zu machen. Aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf das Spiel in Italien.

... Motivation: Auf jeden Fall ist man noch heißer, wenn der Gegner Italien heißt. Aber auch, weil es mein erstes Spiel ist.

... die lange Winterpause: Wir brauchen die Pause in jedem Fall. In Freiburg sind wir es nicht gewohnt, so viele Spiele zu haben. Am Ende haben wir die Hinrunde auch in den Beinen gemerkt.

[dfb]