Loud and Proud im Sport: DFB beim CSD Frankfurt

Am Samstag, 10. August, wird die Frankfurter Innenstadt wieder in den Farben des Regenbogens erstrahlen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird auch in diesem Jahr mit einem bunt geschmückten Truck und einer großen Fußgruppe am Christopher Street Day (CSD) teilnehmen. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), der Deutschen Sportjugend (dsj), der Sportjugend Hessen (SJH) und der DFL Deutsche Fußball Liga zeigt der DFB Solidarität mit den Menschen aus der LGBTIQ*-Community und feiert zusammen mit den Mitarbeiter*innen des queeren Netzwerks im Sport.

„Ja, wir sind extrem. Extrem bunt, vielfältig, wütend, stolz, laut, selbstbewusst und noch so vieles mehr. WIR SIND EXTREM – LIEBEVOLL!“ So lautet das diesjährige Motto des 32. Christopher Street Days in Frankfurt. Der Christopher Street Day (CSD) erinnert an die ersten großen Aufstände von LGBTIQ*-Personen gegen Polizeigewalt in der Christopher Street in New York im Juni 1969. Auch bekannt als die Stonewall-Unruhen, werden diese Ereignisse seitdem jährlich mit Paraden und Veranstaltungen gefeiert und erinnern so an die Geburtsstunde der modernen LGBTIQ*-Bewegung.

Die farbenfrohe Parade startet um 12.30 Uhr am Frankfurter Römerberg. Von dort aus geht es über den Mainkai zum Willy-Brandt-Platz, weiter über Rossmarkt und Eschenheimer Tor, bis der Zug schließlich über die Zeil und die Karl-Schumacher-Straße zur Schönen Aussicht, nahe dem Festplatz, gelangt. Zahlreiche Wagen, Fußgruppen und musikalische Darbietungen werden den CSD zu einer bunten Feier machen.