Lotzen lost Achtelfinale aus, Wück Ziehungsleiter

Die Achtelfinalistinnen im DFB-Pokal der Frauen stehen fest – auf wen sie in der Runde der letzten 16 Teams treffen, erfahren sie am kommenden Montag, 16. September, ab 20.30 Uhr im Rahmen der Sky-Sendung "Nachspielzeit". Bei der Auslosung wird Bundestrainer Christian Wück die Ziehungsleitung übernehmen, Losfee ist die Europameisterin von 2013 und heutige Co-Trainerin der U 16-Juniorinnen, Lena Lotzen. Die Auslosung - sowie die komplette Sendung - wird live auf Sky sowie frei empfangbar auf skysport.de und in der Sky Sport-App ausgestrahlt.

Da Eintracht Frankfurt aufgrund der Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Women's Champions League erst am Mittwoch beim 1. FFV Erfurt antreten konnte, fand die Auslosung zum Achtelfinale nicht wie gewohnt im Anschluss an das Livespiel am Sonntagnachmittag statt. Gelost wird stattdessen am Montag, 16. September, ab 20.30 Uhr in der Sky-Sendung Nachspielzeit.

Achtelfinale im November, Endspiel am 1. Mai

Im Anschluss an das Montagsspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg ist der neue Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft Christian Wück zu Gast im Studio.

Die Achtelfinalpartien werden zwischen dem 22. und 24. November ausgetragen. Das Viertelfinale folgt vom 11. bis zum 13. Februar 2025, ehe für die verbleibenden vier Teams das Halbfinale am 22. und 23. März 2025 ansteht. Das Endspiel wird am 1. Mai 2025 (Tag der Arbeit) im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen.