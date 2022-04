Lorenz ist neuer Anti-Korruptionsbeauftragter des DFB

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Hans E. Lorenz zum neuen Anti-Korruptionsbeauftragten des Verbandes berufen. Er tritt die Nachfolge von Herbert Rösch an, der dieses Amt seit November 2013 innehatte. Nach dem Ordentlichen DFB-Bundestag im März dieses Jahres in Bonn war der Posten vakant.

Hans E. Lorenz war von 1995 bis 2016 Vorsitzender einer großen Strafkammer am Landgericht Mainz. Seit 1984 ist er ehrenamtlich in der Sportgerichtsbarkeit aktiv. Im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) amtierte er insgesamt 25 Jahre als Vorsitzender der Verbandsgerichts. Von 1995 bis 2022 war er Mitglied des DFB-Sportgerichts, von 2007 bis 2022 dessen Vorsitzender.

