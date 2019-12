Loosveld: "Vier Spiele in so kurzer Zeit sind eine große Aufgabe"

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft absolviert zum Auftakt der neuen Länderspielsaison vier Spiele in fünf Tagen. Zunächst tritt das Team von Marcel Loosveld heute (ab 21 Uhr, live im BBC-Livestream) und am Samstag (ab 17 Uhr) in Birmingham gegen England an.

Am Montag und Dienstag (jeweils ab 19 Uhr) trifft Deutschland in Karlskrona auf Schweden. Der 56-jährige Marcel Loosveld spricht mit DFB.de über seine Erwartungen an die letzten Härtetests vor der WM-Qualifikation im Oktober in Portugal.

Ein Neuling im breiten Kader

"Ich habe mit 18 Spielern einen etwas größeren Kader nominiert", so Loosveld. "Vier Spiele in so kurzer Zeit sind schon eine große Aufgabe. So können wir zwischen den Partien unseren Kader immer etwas verändern." Das Team soll sich an die Belastung gewöhnen, denn bei der WM-Qualifikation wird Deutschland auch drei Spiele in vier Tagen absolvieren.

"Wir geben erneut einigen Spielern die Möglichkeit, sich in Länderspielen zu zeigen", sagt der DFB-Trainer. "Das ist auch für jeden eine Chance, später in Portugal dabei zu sein." Der Kader besteht aus 14 Feldspielern und vier Torhütern. Fouad Aghnima vom MCH FC Sennestadt ist der einzige Neuling.

Vorbereitung auf den Europameister

"England und Schweden sind beides gute Mannschaften, die in den letzten Jahren eine gute Entwicklung gemacht haben. Sie haben aber noch nicht die Qualität der Teams, auf die wir in Portugal treffen werden. Gegen England und Schweden sind wir gefordert, auch etwas im Ballbesitz zu kreieren und unser Pressing zu verbessern." Loosveld möchte gegen England und Schweden aber vor allem im Hinblick auf das Aufeinandertreffen mit Europameister Portugal und Mitfavorit Tschechien an der defensiven Abstimmung arbeiten.

"Da wird der Gegner viel den Ball haben. Bei der letzten Länderspielphase haben wir uns auf die Arbeit im Angriff konzentriert. Die vier Spiele sind nun eine gute Gelegenheit, an unserer Abwehr zu arbeiten, um Portugal und Tschechien erfolgreich von unserem Tor wegzuhalten. Im Ballbesitz dürfen wir dann nicht vergessen, unsere Angriffsideen auszuführen, Torchancen zu kreieren und Tore zu schießen."

Nach dem erfolgreichen Abschneiden in der ersten Runde der WM-Qualifikation in Georgien reist das DFB-Team vom 22. bis 27. Oktober zur Hauptrunde nach Viseu. Dort trifft Loosvelds Team auf Tschechien, Lettland sowie Gastgeber Portugal, der bei der WM 2016 den vierten Platz belegte und seit 2018 Europameister ist. Die ersten beiden qualifizieren sich für die Eliterunde, in der in einer weiteren Vierergruppe die Tickets für die WM-Endrunde ausgespielt werden.

