Loosveld: "Sehen eine realistische Chance"

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft bekommt es im April 2022 in der Vorrunde der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2024 mit Gibraltar, Montenegro und San Marino zu tun. Das ergab die Auslosung der UEFA am heutigen Dienstag. In der Vorrunde treffen insgesamt 24 Nationen in sechs Gruppen mit je vier Teams aufeinander. In Form eines Mini-Turniers treffen alle vier Teams einer Gruppe im Modus Jeder-gegen-Jeden einmal aufeinander. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite ziehen jeweils in die nächste Runde ein.

Deutschland wird als Gastgeber des Turniers der Gruppe A fungieren. Alle Spiele der Gruppe und somit auch die drei Spiele der deutschen Mannschaft werden in der CU Arena in Hamburg stattfinden. Am Mittwoch, den 6. April 2022 bekommt es das Team von Nationaltrainer Marcel Loosveld mit Gibraltar zu tun. Einen Tag später geht es gegen San Marino, ehe am Samstag, den 9. April 2022 das letzte Gruppenspiel gegen Montenegro ansteht.

Loosveld: "Werden uns sehr gut vorbereiten"

Futsal-Nationaltrainer Marcel Loosveld sagt: "Wir freuen uns sehr auf dieses Qualifikationsturnier, welches erstmalig in Deutschland stattfinden wird. Mit Hamburg haben wir einen geeigneten Spielort gewählt, der viel Futsal-Tradition und Begeisterung für den Sport hat. Wir sehen eine realistische Chance auf ein Weiterkommen in die Hauptrunde, werden uns aber - wie immer - sehr gut vorbereiten und treten gegen alle Gegner mit dem nötigen Respekt an."

Die ersten beiden Teams jeder Vorrundengruppe ziehen in die Hauptrunde ein und komplettieren damit das Teilnehmerfeld der 24 europäischen Nationen, welche aufgrund ihres höheren UEFA-Koeffizienten nicht in der Vorrunde antreten müssen. In der Hauptrunde wird in einem neuen Modus gespielt: Die insgesamt 36 Teams werden in 12 Gruppen mit je drei Teams aufgeteilt. Jede Nation wird dann ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die beiden Gruppengegner bestreiten. Die Auslosung für die Hauptrunde findet am 6. Juli 2022 statt.

Weitere Informationen und Inhalte zur Futsal-Nationalmannschaft finden sich auch auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

