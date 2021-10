Loosveld nominiert 17 Spieler für Dreiländerturnier in Düsseldorf

Futsal-Nationaltrainer Marcel Loosveld hat heute seinen 17-köpfigen Kader für den "Sportstadt Düsseldorf Futsal-Cup" bekanntgegeben. Neben der deutschen Futsal-Nationalmannschaft nehmen Schweden und Moldawien am Ländervergleich teil. Gespielt wird vom 14. bis 16. November im Castello in Düsseldorf. DFB-TV überträgt alle Partien live und in voller Länge.

Die deutsche Mannschaft eröffnet das Turnier am Sonntag (ab 15.30 Uhr) gegen Schweden. Die Bilanz ist nach den Länderspielen vom September 2019 mit einem 3:2 und einem 4:6 ausgeglichen. Gegen Moldawien findet am Dienstag (ab 18.30 Uhr) die erste Futsalbegegnung zwischen den beiden Nationen statt.

Loosveld: "Auf WM-Qualifikation vorbereiten"

Nationaltrainer Marcel Loosveld sagt zum Drei-Nationen-Turnier: "Nach der langen Corona-Pause konnten wir mit dem Start der Futsal-Bundesliga und der ersten Testspiele gegen Wales im September in kurzer Zeit viele Informationen und Eindrücke über den Leistungsstand unserer Mannschaft erlangen. Mit Schweden und Moldawien treffen wir nun auf zwei starke Gegner, gegen die wir uns beweisen können, um uns mit Blick auf die anstehende WM-Qualifikation im April 2022 vorzubereiten."

Onur Saglam und Jilo Hirosawa, die gegen Wales aus privaten Gründen nicht zur Verfügung standen, sind nun wieder im Aufgebot. Dennis Öztürk (HSV-Panthers) und Michael Loroff vom Regionalligisten FC Deisenhofen könnten zu ihren ersten Länderspielen kommen. Einige Akteure fehlen, darunter Lukas Sepp, der verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Für Gruppen und Vereine gibt es ab acht Personen stark vergünstigte Tickets.

