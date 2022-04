Loosveld nominiert 14 Spieler für WM-Qualifikation in Hamburg

Einen Tag vor dem Start der Futsal-WM-Qualifikation von Mittwoch bis Samstag in Hamburg hat DFB-Trainer Marcel Loosveld seinen 14-köpfigen Kader für das Turnier nominiert. Mit zwei Torhütern und zwölf Feldspielern im Aufgebot will sich die DFB-Auswahl für die nächste Runde qualifizieren.

Mit Ian-Prescott Claus, Michael Meyer und Onur Saglam (alle HSV-Panthers) sowie Malik Hadziavdic (Wakka Eagels) setzt Loosveld dabei auf vier Hamburger Lokalmatadoren. Ergänzt wird die Mannschaft unter anderem durch einen starken Viererblock vom MCH Futsal Club Bielefeld sowie drei Spieler vom zweimaligen Deutschen Meister HOT 05 Futsal um Kapitän Christopher Wittig.

Loosveld: "Wir wollen die Gruppe als Erster abschließen"

Marcel Loosveld sagt: "Wir haben einen sehr intensiven Lehrgang in der Sportschule Wedau hinter uns und sind bestens auf die bevorstehende Aufgabe vorbereitet. Wir wollen die Gruppe als Erster abschließen und damit in die nächste Runde der Qualifikation einziehen. Wir bereiten uns jetzt in Hamburg auf die drei Spiele ideal vor und treten gegen alle Gegner mit dem nötigen Respekt an."

DFB-TV überträgt alle drei WM-Qualifikationsspiele der deutschen Futsal-Nationalmannschaft live. Los geht es am Mittwoch (ab 19 Uhr) gegen Gibraltar. Bereits am Donnerstag (ab 19 Uhr) steigt die Partie gegen San Marino, ehe am Samstag (ab 17 Uhr) das Duell mit Montenegro ansteht. Diese Partie wird zudem ab 16.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal des DFB übertragen. Alle Spiele finden in der Hamburger CU Arena statt.

Tickets für das WM-Qualifikationsturnier in Hamburg sind ab acht Euro hier zu haben. Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaft finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

[hr]