Loosveld mit 17 Spielern gegen Spanien

Cheftrainer Marcel Loosveld hat seinen Kader für die beiden ersten Länderspiele der Futsal-Nationalmannschaft im Jahr 2024 berufen: Das 17-köpfige Aufgebot trifft am 4. und 6. Februar in Aschaffenburg und Wetzlar auf den zweimaligen Welt- und siebenmaligen Europameister Spanien.

"Mit den Spaniern werden wir eins der bislang erfolgreichsten und auch nach wie vor besten Teams der Welt zu Gast haben", so Loosveld. "Das werden zwei große Herausforderungen für unsere Spieler, die uns gleichzeitig eine tolle Gelegenheit geben, weiter zu lernen und so unsere positive Entwicklung aus den vergangenen Monaten fortzuführen."

Die beiden Partien im Februar werden zudem die beiden ersten offiziellen Länderspiele zwischen Deutschland und Spanien sein – und sind gleichzeitig die ersten Heimspiele der DFB-Auswahl in Aschaffenburg und Wetzlar. Einziger Neuling im deutschen Kader ist Gianluca Alessandro von Bundesligaaufsteiger SV Pars Neu-Isenburg.

Tickets ab vier Euro erhältlich

Anstoß am 4. Februar in Aschaffenburg ist um 15 Uhr, am 6. Februar in Wetzlar um 18.30 Uhr. Karten für die beiden Testspiele gegen Spanien im Februar sind ab vier Euro im DFB-Ticketshop erhältlich. Karten der Kategorie 1 kosten jeweils 15 Euro (ermäßigt zehn Euro), Tickets der Kategorie 2 sind ab zehn Euro (ermäßigt acht Euro) erhältlich. Gruppenkarten (ab 10 Personen buchbar) und Kindertickets (bis 14 Jahre) kosten vier Euro pro Person.

Weitere Informationen und Inhalte rund um die Futsal-Nationalmannschaft sowie die Futsal-Bundesliga finden sich auf DFB.de und dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

