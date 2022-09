Loosveld beruft drei Neue für Nordic Cup

Nach dem Saisonstart in der Futsal-Bundesliga Anfang September geht es in dieser Woche auch für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft wieder los. Für den open Nordic Futsal Cup im norwegischen Sandefjord hat Trainer Marcel Loosveld 20 Spieler nominiert - darunter drei Debütanten. Für das DFB-Team geht es neben den Gastgebern aus Norwegen auch gegen Dänemark und Schweden.

Die Spiele beim Vier-Nationen-Turnier sind die ersten Partien der neuen Länderspielsaison für die Futsal-Nationalmannschaft. In Sandefjord trifft das deutsche Team am Dienstag, 13. September (ab 14.15 Uhr), zunächst auf Dänemark, ehe es am Mittwoch, 14. September (ab 14.30 Uhr), zum Duell mit den norwegischen Gastgebern kommt. Der dritten Partie am Freitag, 16. September (ab 16 Uhr), gegen Schweden folgt am Samstag, 17. September (ab 13.30 oder 16 Uhr), noch ein Platzierungsspiel.

Zum ersten Mal im Kader der Nationalmannschaft stehen Luis Guilherme Drees Rodrigues vom deutschen Vizemeister HOT 05 sowie Kim Herterich (SSV 1889 Jahn Regensburg) und Kadir Sentürk (MCH Futsal Club Bielefeld). Knapp ein Jahr nach seinem letzten Länderspiel im September 2021 gegen Wales ist auch Lukas Sepp von Fortuna Düsseldorf (Futsal) wieder nominiert.

"Mit drei starken Teams auf Augenhöhe messen"

Im Oktober stehen dann noch Spiele gegen Lettland und die Slowakei in der WM-Qualifikation an. Marcel Loosveld sagt: "Die Spiele in der WM-Qualifikation werden für uns die wichtigsten Partien der vergangenen zwei Jahre. Darauf möchten wir uns bestmöglich vorbereiten, und das Vier-Nationen-Turnier in Norwegen bietet uns dafür eine ideale Gelegenheit. Dort können wir uns mit drei starken Teams auf Augenhöhe messen, wertvolle Erfahrungen sammeln und weiter an unseren spielerischen Abläufen arbeiten. Mit 20 Spielern setzen wir bewusst auf einen breiten Kader. Denn wir wollen auch Spielern, die zum ersten Mal nominiert sind oder auf internationaler Bühne noch wenig Erfahrung haben, die Chance geben, sich zu zeigen und sich für größere Aufgaben zu empfehlen."

Im April hatte sich das DFB-Team in der ersten Runde der WM-Qualifikation als Gruppensieger für die Hauptrunde qualifiziert. Nach den beiden Spielen im Oktober im lettischen Jelgava und in Dresden gegen die Slowakei folgen jeweils die Rückspiele: Im November ist das Team von Trainer Loosveld in der Slowakei zu Gast, ehe es im März 2023 in Bielefeld zum letzten Spiel der Hauptrunde gegen Lettland kommt.

