Loosveld beruft 18 Spieler für Duelle mit Kroatien und Frankreich

Die beiden abschließenden Spiele in der Eliterunde der WM-Qualifikation stehen für die Deutsche Futsal-Nationalmannschaft an: Am 15. Dezember um 20 Uhr trifft die DFB-Auswahl in Slavonski Brod auf Kroatien und empfängt zum Jahresabschluss am 20. Dezember um 18.30 Uhr in Dresden Frankreich. Cheftrainer Marcel Loosveld hat für die beiden Partien nun sein 18-köpfiges Aufgebot nominiert.

Einziger Neuling im deutschen Kader ist Torhüter Leon Maximilian Pönicke vom aktuellen Tabellenführer der Futsal-Bundesliga, dem TSV Weilimdorf. Nach vier von sechs Spielen in der Eliterunde hat das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld drei Punkte auf dem Konto. "Das werden für uns alle noch einmal zwei echte Highlights", sagt Loosveld. "Ich denke, dass wir in die beiden Rückspiele gegen Kroatien und Frankreich auch etwas ruhiger gehen können, als das in den Hinspielen noch der Fall war."

Tickets fürs Heimspiel gegen Frankreich ab vier Euro

Die beiden ersten Partien unter den Top 20 Europas gingen mit 5:1 und 6:2 an Kroatien bzw. Frankreich, ehe die DFB-Auswahl beim vergangenen Heimspiel in Göppingen gegen die Slowakei den ersten Sieg (4:3) feiern konnte. "Wir sind auf einem guten Weg, haben die Qualität, um auch mit diesen beiden Gegnern mitzuhalten und wollen uns bestmöglich präsentieren", sagt Loosveld.

Um noch Chancen auf eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan zu haben, müsste das deutsche Team allerdings beide Spiele gegen die favorisierten Mannschaften aus Kroatien und Frankreich gewinnen. Tickets für das Heimspiel am 20. Dezember gegen Frankreich in Dresden sind ab vier Euro im DFB-Ticketshop buchbar.

