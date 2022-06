London calling: Mitmachen und Reise zum Spanien-Spiel gewinnen

In der Gruppenphase der Europameisterschaft wartet auf unsere DFB-Frauen einer der Titelfavoriten: Im Brentford Community Stadium trifft das Team von Martina Voss-Tecklenburg am 12. Juli auf Spanien. Und du hast die Chance, live dabei zu sein! Der Fan Club verlost eine dreitägige Reise nach London zum zweiten EM-Gruppenspiel unserer Frauen-Nationalmannschaft.

Am 11. Juli geht es für dich und eine Begleitung deiner Wahl mit dem Flugzeug nach London. Hier könnt ihr zunächst die Stadt erkunden, bevor am nächsten Tag das Spiel unserer DFB-Frauen gegen Spanien ansteht. Am 13. Juli fliegt ihr dann wieder zurück nach Deutschland.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 26. Juni 2022. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht viel Glück!