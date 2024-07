Lohmann reist von Nationalmannschaft ab

Sydney Lohmann wird wegen einer muskulären Verletzung heute vorzeitig von der Frauen-Nationalmannschaft abreisen. Damit steht die Offensivspielerin vom FC Bayern München auch nicht für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Reykjavík gegen Island zur Verfügung. Ebenso verpasst Lohmann das letzte EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (ab 19 Uhr, live in der ARD) in Hannover gegen Österreich. Die 24 Jahre alte Lohmann wird ihr Rehaprogramm im Verein absolvieren, um bei optimalem Heilungsverlauf mit zu den Olympischen Spielen nach Frankreich reisen zu können.

Bundestrainer Horst Hrubesch verzichtet auf eine Nachnominierung.