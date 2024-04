"Logotausch" dank "Das Örtliche": Lokale Unternehmen auf Ärmeln der Schiris

Die DFB-Schiedsrichter*innen tragen an diesem Wochenende die Logos lokaler Unternehmen auf ihren Ärmeln. Hintergrund ist die Aktion "Logotausch" des DFB-Partners Das Örtliche.

Das Örtliche als offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen hat ein Gewinnspiel veranstaltet, in dessen Rahmen eine der beiden Ärmel-Flächen auf den Schiri-Trikots einer Firma aus dem jeweiligen Austragungsort zur Verfügung gestellt wird. "Mehr als 99 Prozent der über 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische Gewerbe. Lokale Betriebe wie Pizzerien, Schneidereien oder Friseurgeschäfte leisten einen enormen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg ihrer Region und finden dennoch in der öffentlichen Wahrnehmung häufig nicht die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die sie verdienen", teilt Das Örtliche mit und möchte dies ändern, indem es "die heimlichen Helden unserer Wirtschaft auf die große Bühne holt".

Logotausch bei 24 Spielen

Der Logotausch findet an einem Wochenende, dem 30. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie dem 19. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga, statt. Bei allen Partien werden die aufzuklebenden Badges an den Trikots angebracht, so dass insgesamt 24 Unternehmen die Übernahme dieser speziellen Sponsoringfläche gewinnen.

Unter den glücklichen Gewinnern sind unter anderem Apotheken, Immobilienmakler, Kanzleien und Tierarztpraxen, die am Spieltag auch im Stadion sein werden, um ihr in Szene gesetztes Logo hautnah miterleben zu können.

[mv]