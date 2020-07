Höhepunkt: Der WM-Titel 2014 in Brasilien

Löw zum Karriereende von Höwedes: "Auf ihn war Verlass"

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes beendet seine Karriere. Er fühle sich zwar noch fit für eine Rückkehr in die Bundesliga, wolle aber wegen seiner Familie zurücktreten, sagte der 32-Jährige. Für den DFB absolvierte Höwedes 44 A-Länderspiele.

"Benedikt Höwedes ist einer der Spieler aus der U 21-Europameister-Generation, die 2009 den Titel gewann. Schon damals konnte man sehen, dass er einer ist, der alles gibt, der einen unbedingten Siegeswillen hat. Er hatte Mentalität", sagt Bundestrainer Joachim Löw. "Spieler dieser Generation hatten dann ja auch einen entscheidenden Anteil am WM-Sieg fünf Jahre später in Brasilien, wo Benni alle sieben Turnierspiele absolviert hat. Auf ihn war Verlass. Er ist eine sehr reflektierte Persönlichkeit und auch unglaublich interessiert an Themen, die über den grünen Rasen hinausreichen. Ich wünsche ihm für seine Zukunft nur das Beste."

Bierhoff: "Nicht nur wegen sportlicher Qualitäten geschätzt"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Die Entscheidung von Benedikt Höwedes verdient großen Respekt. Wir haben Benni nicht nur wegen all seinen sportlichen Qualitäten enorm geschätzt, sondern auch aufgrund seiner positiven und loyalen Art. Er hatte stets eine hohe Verbundenheit mit der Nationalmannschaft – das zeigte sich etwa auch im Juni 2019, als er unsere neue Mannschaft rund um das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland in Mainz im Teamhotel besuchte. Nationalspieler ist man immer – das lebt Benedikt Höwedes. Genau wie für André Schürrle werden auch für Benni bei seinem weiteren Lebensweg unsere Türen immer offen sein."

Der Weltmeister von 2014 hatte im Juni seinen Vertrag beim russischen Erstligisten Lokomotive Moskau vorzeitig aufgelöst. In der Bundesliga spielte der Verteidiger 16 Jahre für Schalke 04 und gewann 2011 den DFB-Pokal. 2017 wechselte er in die italienische Serie A zu Juventus Turin, 2018 folgte der Transfer nach Russland.

Höwedes ist der siebte Weltmeister von 2014, der seine Karriere beendet hat. Vor zwei Wochen hatte sich der Dortmunder André Schürrle verabschiedet. Zuvor waren bereits Philipp Lahm, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose und Roman Weidenfeller zurückgetreten.

[sid/dfb]