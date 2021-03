Löw: "Wir wollten gleich ein Zeichen setzen"

Start gelungen und wie: Nach dem 3:0 (2:0) der deutschen Nationalmannschaft gegen Island zum Start der WM-Qualifikation waren die Protagonisten mit dem Auftritt zufrieden. Bundestrainer Joachim Löw sah aber nochRaum für Verbesserungen. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Bundestrainer Joachim Löw: Ich bin größtenteils schon zufrieden. Wir haben sehr schwungvoll und dynamisch begonnen und wollten gleich ein Zeichen setzen. Die Mannschaft ist mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Pässe nach hinten gespielt und manche Momente verpasst, wieder Tempo aufzunehmen. Ich sehe noch Verbesserungsmöglichkeiten in unserem Spiel.

Ilkay Gündogan: Es war wichtig, gut ins Spiel zu starten. Wir haben den Ball gut laufen lassen. Bei meinem Tor hatte ich relativ viel Platz und habe gedacht, ich versuch's. Ich habe die Möglichkeit gesehen und einfach mal draufgehalten.

Leon Goretzka: Es hat uns in die Karten gespielt, dass wir früh ein Tor gemacht haben. Wir wussten was uns erwartet, dass Island sehr tief stehen würde. Dass wir so früh getroffen haben, hat uns geholfen. Ich bin froh meinen Teil dazu beizutragen. Es war wichtig zu zeigen, dass da elf Jungs auf dem Platz stehen, die richtig Bock haben.

Manuel Neuer: Es war ein positives Zeichen. Wir haben uns alle darauf gefreut, das erste Spiel 2021 spielen zu können. Es war eine gute Leistung, darauf können wir aufbauen.

Kai Havertz: Es war ein schweres Spiel, unser Ziel war es immer, hinter die Kette zu kommen. Es war von vornherein klar, dass sich die Isländer von Anfang an hinten rein stellen. Wir haben haben es relativ gut gemacht.

