Löw: "Wir hatten viele gute Ansätze"

Die deutsche Nationalmannschaft hat im letzten Test vor der Europameisterschaft ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Lettland ließ die Mannschaft von Joachim Löw nichts anbrennen und siegte souverän 7:1 (5:0). DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Thomas Müller: Das Ergebnis war nicht das wichtigste heute, sondern die Art und Weise, wie wir spielen wollten. Ein richtig deutlicher Sieg war schon länger her, deswegen hat es sich gut angefühlt auf dem Platz. Wir wissen, dass Frankreich ein ganz andere Hausnummer ist als Lettland, aber man hat dennoch ein sehr überzeugendes Spiel von uns gesehen.

Joachim Löw: Wir haben viele Dinge gut gemacht, hatten viele gute Ansätze. Wir hatten einiges besprochen, was noch verbessert werden muss. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Tempo nach vorne, gute Laufwege und viele Pressingsituationen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Tempo etwas herausgenommen. Die Intensität muss noch ein bisschen gesteigert werden, auch über 90 Minuten. Im Ausnutzen der Chancen waren wir heute konsequenter. Es war in den vergangenen Monaten ein Thema, dass wir uns das Leben selbst schwer machen. Konsequenter agieren, offensiv wie defensiv - das ist das, was wir brauchen. Wir wollten gegen einen tiefstehenden Gegner versuchen, immer wieder hinter die Kette zu kommen. Das haben wir heute besser gemacht als in manch anderen Spielen. Das ist die Voraussetzung, um die Defensive zu brechen. Beim Gegentor können wir den Einwurf besser verteidigen. Das sind Situationen, wo wir in einem Moment nicht aufpassen und genau das bestrafen die Gegner, auf die wir bei der EURO treffen. Wir müssen die Konzentration über 90 Minuten hochhalten. Ein Gegentor aus einem Einwurf möchte ich nicht sehen. Es war heute wichtig, dass wir uns einspielen. Ob das das jetzt heute genau die Mannschaft war, die gegen Frankreich spielen wird, weiß ich noch nicht. Aber ein Großteil der Spieler wird auf dem Platz stehen, das ist klar.

Manuel Neuer: Es ist natürlich unglaublich, diese ganze Reise mit den 100 Spielen. Es gibt auch einige Wegbegleiter, denen ich danken muss und möchte, gerade dem Trainerteam. Aber auch dem Staff und den Spielern, mit denen ich auf dem Platz stehen durfte. Das Gegentor war ein Traumtor, aber wir müssen da besser zustellen. Von der Art und Weise haben wir aber ein gutes Spiel gemacht. Klar, gegen einen schwächeren Gegner, aber der Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen. Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft, wir vertrauen einander und freuen uns auf das Turnier, auch wenn es nicht leicht wird. Wir sind hochmotiviert und wollen alles geben. Ich habe ein gutes Gefühl.

Kai Havertz: Ich bin mit gutem Selbstvertrauen angereist. Ich glaube, wir haben eine tolle Gruppe hier zusammen, da fühlt man sich auf dem Platz generell gut. Das haben wir heute gezeigt. Wir können zufrieden sein.

