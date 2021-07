Löw: "Toni war ein großer Leader"

Nach 106 Länderspielen endet für Toni Kroos eine erfolgreiche Karriere in der Nationalmannschaft. Auf DFB.de beziehen Bundestrainer Joachim Löw, sein designierter Nachfolger Hansi Flick und Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, Stellung zum Abschied des Weltmeisters von 2014.

Joachim Löw: Ich danke Toni von Herzen für alles, was er über viele Jahre für den DFB und die Nationalmannschaft geleistet hat. Wie in den vergangenen Wochen war Toni immer mit einer unglaublichen Leidenschaft, großem Einsatz und Hingabe dabei, er war gerade für die jüngeren Spieler ein absolutes Vorbild. Toni hat überragende Qualitäten und war ein großer Leader auf und neben dem Platz. 106 Länderspiele, unser gemeinsamer langer Weg und unser Triumph in Brasilien werden uns für immer verbinden. Danke, Toni!

Hansi Flick: Tonis Rücktritt aus der Nationalmannschaft bedauere ich wirklich sehr, ich kann seine Beweggründe und seine Entscheidung jedoch nachvollziehen. Toni kommt seit Jahren auf enorme Einsatzzeiten im Verein und in der Nationalmannschaft - und das auf allerhöchstem Niveau. Sein großer Wunsch ist es nun nach zehn intensiven Jahren der Doppelbelastung, sich auf Real Madrid zu konzentrieren und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Mir bleibt daher nur, ihm herzlich für sein langjähriges, unermüdliches Engagement, für die gemeinsame Zeit und für große Erfolge, die die Nationalmannschaft gerade auch dank seiner Leistungen erreicht hat, vielmals zu danken.

Oliver Bierhoff: Mit Toni Kroos verabschiedet sich ein absoluter Weltklassespieler aus den Reihen der Nationalmannschaft, der über Jahre hinweg zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft zählte. Er steht für höchste Professionalität und Loyalität und hat das Trikot mit dem Adler immer mit Stolz getragen. Ich danke Toni für eine wunderbare Zeit und den großartigen Einsatz für die Nationalmannschaft. So sehr ich seine Entscheidung verstehen kann, so sehr bedauere ich diese auch. Denn mit Toni Kroos verlässt ein ganz Großer die Nationalmannschaft.

[dfb]