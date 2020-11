Löw nominiert Ridle Baku nach

Bundestrainer Joachim Löw hat auf die beiden verletzungsbedingten Ausfälle von Marcel Halstenberg und Thilo Kehrer für den Tripleheader gegen die Tschechische Republik am 11., die Ukraine am 14. und Spanien am 17. November reagiert und U 21-Nationalspieler Ridle Baku vom VfL Wolfsburg nachnominiert.

Baku absolvierte sieben Partien für die U 21 und durchlief alle Junioren-Nationalmannschaften von der U 18 aufwärts. In der Bundesliga kam der 22-Jährige für den FSV Mainz 05 und Wolfsburg insgesamt 55-mal zum Einsatz.

Löw hatte für die anstehenden Begegnungen einen großen Kader berufen. Im Vergleich zum Oktober-Aufgebot werden neben Halstenberg und Kehrer auch Lukas Klostermann (RB Leipzig), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Suat Serdar (FC Schalke 04), Emre Can (Borussia Dortmund), Niklas Süle (FC Bayern München) und Kai Havertz (FC Chelsea) fehlen.