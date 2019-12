Löw nominiert Koch und Rudy nach

Robin Koch und Sebastian Rudy stoßen zur deutschen Nationalmannschaft hinzu. Bundestrainer Joachim Löw hat die beiden Spieler am Montagmittag kontaktiert und nachnominiert. Hoffenheims Rudy wird am Dienstagmittag im Teamhotel in Dortmund erwartet, wo sich die DFB-Auswahl derzeit auf das Länderspiel gegen Argentinien am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und auf die Partie in der EM-Qualifikation in Estland am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) vorbereitet. Der 29-Jährige absolvierte bisher 27 Länderspiele und zählte zuletzt im November 2018 zum DFB-Aufgebot. Robin Koch vom SC Freiburg wird ebenfalls am Dienstagmittag in Dortmund eintreffen. Der 23-Jährige nahm zuletzt mit der U 21-Nationalmannschaft an der EM im Sommer 2019 teil, bei der die DFB-Junioren den Vizeeuropameistertitel erreichten. Er lief insgesamt fünfmal für die U 21 auf.

Bereits am Sonntag hatte der Bundestrainer den 22 Jahre alten Suat Serdar von Schalke 04 ins DFB-Aufgebot nachberufen. Er spielte ebenfalls die U 21-EM 2019. Serdar durchlief seit der U 16 alle Auswahlteams des DFB.

Werner: Heilungsverlauf entscheidend

Mit den drei Nachnominierungen hat Die Mannschaft auf die jüngsten Absagen reagiert. Am Sonntag informierten Toni Kroos von Real Madrid (Adduktorenverletzung) und Jonas Hector vom 1. FC Köln (neuromuskuläre Probleme) den Bundestrainer über ihre verletzungsbedingten Ausfälle. Auch Matthias Ginter und Timo Werner konnten am Montag nicht zum DFB-Team reisen. Den Angreifer von RB Leipzig plagt ein grippaler Infekt. Ob und wann er in den nächsten Tagen noch zur Mannschaft stößt, wird mit Blick auf einen entsprechenden Heilungsverlauf noch entschieden. Mönchengladbachs Defensivspieler Ginter zog sich beim Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (5:1) eine Schulterluxation mit Kapselbandverletzung zu und fällt bis auf Weiteres aus. Auch İlkay Gündoğan (muskuläre Probleme) ist für das Spiel gegen Argentinien fraglich.

Insgesamt umfasst der DFB-Kader somit 21 Akteure – darunter auch Kapitän Manuel Neuer, der als einziger Akteur des aktuellen Aufgebots beim WM-Finale 2014 gegen Argentinien (1:0) auf dem Rasen stand. In Dortmund kommt es am Mittwoch zur Neuauflage, unter www.dfb.de/tickets sind derzeit noch Karten für die Begegnung erhältlich. Das erste Training wird das DFB-Team am frühen Montagabend, ab 17.30 Uhr, auf dem Gelände von Borussia Dortmund absolvieren. Das Abschlusstraining steht am Dienstag auf dem Programm.

