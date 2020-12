Löw: "Manu stellt eine Klasse für sich dar"

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer ist bei den FIFA-Awards "The Best" als Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet worden, sein Teamkollege Joshua Kimmich in die Weltelf gewählt worden. Für beide eine Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen mit dem FC Bayern München, mit dem sie alle fünf möglichen Titel gewannen, allen voran die Champions League. Auf DFB.de gratulieren Bundestrainer Joachim Löw und Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, den Schlüsselspielern der DFB-Auswahl wie auch Liverpools Teammanager Jürgen Klopp, der erneut als Welttrainer des Jahres geehrt wurde.

"Ich freue mich sehr über die Wahl von Manuel Neuer zum Welttorhüter und gratuliere ihm im Namen des DFB und der Nationalmannschaft ganz herzlich", sagt Joachim Löw. "Sie bestätigt, dass unser Kapitän nach wie vor eine Klasse für sich darstellt. Manu prägt nicht nur das Torwartspiel seit Jahren. Er hat es generell auf ein neues Level gehoben. Hinzu kommt, dass er nicht nur ein unglaublicher Fußballer, sondern eine große Persönlichkeit ist. Ich bin sicher, dass er dies auch im nächsten Jahr mit der Nationalmannschaft wieder unter Beweis stellen wird. Meine Gratulation geht auch an Joshua Kimmich, der in die Mannschaft des Jahres gewählt wurde. Joshua hat eine unglaubliche Mentalität, er ist ein Vorbild an Einsatz und Charakter. Wir brauchen ihn im EM-Jahr. Jürgen Klopp, der ein hervorragender Trainer-Kollege ist und dem ich zu seiner Wahl zum Welttrainer herzlich gratuliere, wird mir sicher nachsehen, dass ich diese Auszeichnung diesmal auch Hansi Flick gegönnt und gewünscht hätte, der eine unglaubliche Saison mit einer einmaligen Erfolgsserie hinter sich hat und den ich aufgrund unsere langen und überragenden Zusammenarbeit sehr schätze. Jürgen und Hansi sind zwei ganz besondere Trainer-Persönlichkeiten. Für mich ist es kein Zufall, dass Robert Lewandowski, der gerade völlig zurecht und verdient zum Weltfußballer gewählt wurde, unter diesen beiden Trainern seine großen Fähigkeiten gezeigt hat und weiterhin zeigt. Lewandowski verkörpert das Idealbild eines Stürmers. Ich gratuliere ihm zu dieser Auszeichnung - genauso wie Lucy Bronze und allen Gewinner*innen der weiteren Kategorien."

Und Oliver Bierhoff sagt: "Gratulation an Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Jürgen Klopp, die den deutschen Fußball bei der aktuellen FIFA-Wahl der Besten glänzend vertreten haben. Und natürlich Glückwunsch an Robert Lewandowski, für mich seit Jahren einer der beste Stürmer der Welt, der für die Topqualität der Bundesliga steht. Vor allem aber hat auch Hansi Flick in der zurückliegenden Saison gezeigt, über welche außergewöhnlichen Fähigkeiten er als Trainer verfügt."

[dfb]