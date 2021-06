Der Rest ist Jubel: Die Nationalspieler feiern das 2:2 gegen Ungarn in München

Löw lobt EM-Neuling: "Musiala war frech"

Nach seinem gelungenen EURO-Debüt war Jamal Musiala einfach nur "stolz". Der Youngster vom FC Bayern München, der nun jüngster deutscher EM-Spieler der DFB-Geschichte ist, leitete zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit viel Übersicht den Ausgleich von Leon Goretzka beim 2:2 gegen Ungarn ein und hatte damit großen Anteil am Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins EM-Achtelfinale.

"Ich sollte mir Sachen zutrauen und aggressiv nach vorne gehen", berichtete der 18 Jahre alte Offensivallrounder über den Auftrag von Joachim Löw und ergänzte: "Ich hatte nichts zu verlieren." Der Bundestrainer selbst war vom gelungenen Kurzauftritt des Münchners angetan: "Musiala war frech, hat die Bälle gesichert, das war eine sehr ansprechende Leistung."

Das Achtelfinale am Dienstag (ab ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) im Londoner Wembley-Stadion gegen England wird für Jamal Musiala ein ganz besonderes Spiel. Erst vor seinem Debüt im März hatte er sich für Deutschland und gegen die englische Nationalmannschaft entschieden, für die er ebenfalls spielberechtigt gewesen wäre. "Ich freue mich darauf", so Musiala. "Das ist ein Spiel gegen meine zweite Heimat. Das wird ein cooles Spiel."

[sid]