Löw: "Jeder konnte sich in Szene setzen"

Zweiter Saisonsieg, zum ersten Mal seit sechs Länderspielen ohne Gegentor geblieben: Nach dem 1:0 (1:0) in Leipzig gegen die Tschechische Republik war Joachim Löw mit dem Einsatz seiner Mannschaft sehr zufrieden. Für die Nations-League-Spiele gegen die Ukraine und in Spanien hat der Bundestrainer Niklas Süle nachnominiert.

Frage: Herr Löw, wie fällt Ihr Fazit nach dem Sieg gegen Tschechien aus?

Joachim Löw: Ich möchte jedem einzelnen Spieler ein großes Lob aussprechen, was Einsatz, Motivation und Laufbereitschaft betrifft. Wir wollten diesen Vorsprung verteidigen. Wir werden in dieser Konstellation wohl nie wieder zusammenspielen. Dafür haben wir es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir haben es aber versäumt, das 2:0 zu machen. In der zweiten Halbzeit war es nicht mehr ganz so flüssig, aber jeder konnte sich heute in Szene setzen und Ansprüche anmelden.

Frage: Wie wichtig war dieser Sieg ohne Gegentreffer?

Löw: Jedes Spiel, das man gewinnt, ist gut und hilfreich und gibt einem ein gutes Gefühl. Siege tun gut. Ich habe nie gesagt, dass Ergebnisse keine Rolle spielen. Daher ist es gut, dass wir das Ergebnis über die Zeit gebracht haben.

Frage: Luca Waldschmidt hat das Tor gemacht. Wir sehen Sie seine Entwicklung?

Löw: Er hat noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat eine große Torgefahr und einen guten Abschluss. Er bewegt sich viel, man kann mit ihm kombinieren. Ich bin mit ihm sehr zufrieden.

Frage: Wie bewerten Sie die Leistung der Debütanten Philipp Max und Ridle Baku?

Löw: Es war nicht ganz so einfach, weil die Mannschaft nicht so eingespielt ist. Beide haben sehr intensiv gespielt und mit ihren dynamischen Läufen Räume überbrückt. Philipp hat das Tor sehr schön vorbereitet. Beide haben die Linie beackert und sind mutig ins Spiel gegangen. Es waren sehr gute Ansätze.

Frage: Und wie haben Sie Julian Brandt gesehen?

Löw: Er hat viel Potenzial. Wir müssen bei ihm aber an der Konstanz arbeiten. Er war nicht immer glücklich in allen Aktionen, aber er war sehr engagiert. Ich hoffe und erwarte den nächsten Schritt von ihm. Er hat sehr viel Können, ist aber ein bisschen schwankend in der Leistung.

Frage: Waren Sie von der Leistung von Florian Neuhaus beeindruckt?

Löw: Die Achse war sehr gut. Robin Koch war in der Dreierkette in jeder Aktion solide und klar. Davon hat auch Florian Neuhaus profitiert. Flo besitzt eine hohe Spielintelligenz, er ist ballsicher und findet gute Lösungen. Er spielt sehr abgeklärt. Ich war von seiner Leistung angetan.

Frage: Ist jetzt Schluss mit den Experimenten mit Blick auf die EM?

Löw: Ich hoffe es. Das hängt auch von Verletzungen ab. Wir haben nicht mehr viele Spiele. Es geht um das Einspielen. Es ist aber ein Spagat mit den vielen Unwägbarkeiten, auch wegen Corona. Gegen die Ukraine und Spanien werden wir in der Bestbesetzung spielen.

Frage: Wie wichtig wäre der Gruppensieg?

Löw: Der Wettbewerb hat eine gewisse Wichtigkeit. Natürlich wollen wir immer gewinnen, wenn es um Punkte geht. Gegen die Ukraine ist es ein vorentscheidendes Spiel. Bei einem Sieg wären wir in einer guten Position.

Frage: Wird Niklas Süle zur Mannschaft stoßen?

Löw: Süle wird am Donnerstag mit den anderen Bayern-Spielern anreisen. Dann müssen wir im Training sehen, in welcher Verfassung er ist.

