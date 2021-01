Löw ist Nationaltrainer des Jahrzehnts, Neuer bester Keeper

Doppelte Ehrung für die Nationalmannschaft: Bundestrainer Joachim Löw ist von der International Federation of Football for History & Statistics (IFFHS) zum besten Nationaltrainer des vergangenen Jahrzehnts gewählt worden. Und auch Nationaltorwart Manuel Neuer landete in der Kategorie Bester Torhüter der Jahre 2011 bis 2020 auf dem ersten Platz. Marc-André ter Stegen belegt in dieser Wertung Rang acht.

Löw hatte sich in seiner Kategorie bei den jährlichen Wahlen des Statistikverbandes in den Jahren 2014 und 2017 durchgesetzt, Neuer wurde 2013, 2014, 2015, 2016 und zuletzt 2020 an die Spitze gewählt.

Zum besten Spielmacher der Dekade wurde der Argentinier Lionel Messi gewählt, Toni Kroos als Fünfter und Mesut Özil als Achter landeten dort in den Top Ten. Bester Vereinscoach wurde Diego Simeone vom spanischen Spitzenklub Atletico Madrid, Jürgen Klopp vom FC Liverpool wurde Dritter.